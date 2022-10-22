Son dakika: Fenerbahçe taraftarı isyanda! Başakşehir maçındaki pozisyon için penaltı itirazı...

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası kritik bir karşılaşmaya sahne oldu. Fenerbahçe ile Başakşehir, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği müsabakada yaşanan bir pozisyon sosyal medyanın gündemine oturdu.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Fenerbahçe, sol kanattan etkili geldi. Sarı - lacivertlilerde Lincoln Henrique, Başakşehir ceza sahası içerisinde topla buluştu.

ÖMER ALİ ŞAHİNER'E ÇARPTI

Fenerbahçeli futbolcunun içeriye çevirmek istediği top, Ömer Ali Şahiner'e çarptı ve sonrasında Başakşehir savunması tarafından uzaklaştırıldı.

HAKEM 'DEVAM' DEDİ

Fenerbahçeli futbolcular, topun Ömer Ali Şahiner'in eline çarptığı ve pozisyonun penaltı olduğuna dair hakem Zorbay Küçük'e itirazlarda bulundular. Küçük ise devam kararı verdi.

Sarı - lacivertli taraftarlar da pozisyonun penaltı olduğu yönünde sosyal medyada isyan etti.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır