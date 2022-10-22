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Son dakika: Fenerbahçe taraftarı isyanda! Başakşehir maçındaki pozisyon için penaltı itirazı...

22.10.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 34. dakikasında yaşanan pozisyon dikkat çekti. Sarı - lacivertlilerin sol kanattan gelişen atağında Lincoln Henrique, rakip ceza sahası içerisinde topla buluştu. Lincoln'ün içeriye çevirmek istediği top, Ömer Ali Şahiner'e çarptı. Bu pozisyonun ardından Fenerbahçeliler, penaltı itirazında bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası kritik bir karşılaşmaya sahne oldu. Fenerbahçe ile Başakşehir, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği müsabakada yaşanan bir pozisyon sosyal medyanın gündemine oturdu.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Fenerbahçe, sol kanattan etkili geldi. Sarı - lacivertlilerde Lincoln Henrique, Başakşehir ceza sahası içerisinde topla buluştu.

ÖMER ALİ ŞAHİNER'E ÇARPTI

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Fenerbahçeli futbolcunun içeriye çevirmek istediği top, Ömer Ali Şahiner'e çarptı ve sonrasında Başakşehir savunması tarafından uzaklaştırıldı.

HAKEM 'DEVAM' DEDİ

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Fenerbahçeli futbolcular, topun Ömer Ali Şahiner'in eline çarptığı ve pozisyonun penaltı olduğuna dair hakem Zorbay Küçük'e itirazlarda bulundular. Küçük ise devam kararı verdi.

Sarı - lacivertli taraftarlar da pozisyonun penaltı olduğu yönünde sosyal medyada isyan etti.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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