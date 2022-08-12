SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyor! Vincent Aboubakar transferinde ortalık karıştı!

Son dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyor! Vincent Aboubakar transferinde ortalık karıştı!

12.08.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kayserispor'u 90+6. dakikada Rachid Ghezzal'ın attığı golle 1-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe ise ağırladığı Ümraniyespor ile 90+2'de Mergim Berisha'nın attığı golle 3-3 berabere kalmış ve 1 puanla sezonu açmıştı. İki dev kulüp, transferde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş, Vincent Aboubakar için görüşmelere başladı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e 3 puanla başlayan Beşiktaş ile 1 puanla açılış yapan Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi. Yaz transfer sezonunda birçok ismi kadrosuna katan iki takım, tanıdık bir ismin takviyesi için harekete geçti. Süper Lig'in iki dev kulübü, siyah - beyazlı formayı daha önce giymiş olan Vincent Aboubakar için operasyon başlattı.

MYNET - DIŞ HABERLER

VINCENT ABOUBAKAR GELİŞMESİ

FENERBAHÇE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

FENERBAHÇE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Kamerun basınının haberine göre; santrfor problemini çözmek isteyen Fenerbahçe, Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı. Sarı - lacivertlilerin, Al Nassr'dan kesin olarak ayrılacak olan Kamerunlu yıldızın transferini kısa süre içerisinde bitirmek istediği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ ŞARTLARINI SORDU

BEŞİKTAŞ ŞARTLARINI SORDU
Ayrıca Beşiktaş'ın da eski futbolcusu için devrede olduğu ve transferin şartlarını sorduğu belirtildi.

SÜRPRİZ: MİLAN!

SÜRPRİZ: MİLAN!
Öte yandan İtalya Ligi Serie A devi Milan'ın da Aboubakar için nabız yokladığı aktarıldı.

## HENÜZ KARARINI VERMEDİ

## HENÜZ KARARINI VERMEDİ
Vincent Aboubakar'ın henüz kararını vermediği ancak resmen görüştüğü tek kulübün sarı - lacivertliler olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ İLE İKİ ŞAMPİYONLUĞU VAR

BEŞİKTAŞ İLE İKİ ŞAMPİYONLUĞU VAR
Beşiktaş'a iki kez transfer olan ve iki Süper Lig şampiyonluğu elde eden 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 24 resmi maçta 8 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Milan Vincent Aboubakar son dakika haberler beşiktaş fenerbahçe son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
milan devrdeyse uğraşmaya gerek yok. yoksa piyasa yapma hareketleri mi bunlar?

En Çok Okunan Haberler

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Benzin fiyatlarına büyük zam

Benzin fiyatlarına büyük zam

Sörloth transferinde mutlu son!

Sörloth transferinde mutlu son!

Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi kriz! Bavullarını topladı gidiyor...

Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi kriz! Bavullarını topladı gidiyor...

Galatasaray'dan taraftarları ters köşe yapan Gomis kararı!

Galatasaray'dan taraftarları ters köşe yapan Gomis kararı!

Dursun Özbek aldı, Okan Buruk veto etti!

Dursun Özbek aldı, Okan Buruk veto etti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Plajda güneşlenirken dehşeti yaşadı! Uçan şemsiyenin sapı...

Plajda güneşlenirken dehşeti yaşadı! Uçan şemsiyenin sapı...

100 erkekle yatmaya zorlamıştı! O da sevgilisiyle bir olup...

100 erkekle yatmaya zorlamıştı! O da sevgilisiyle bir olup...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Hayranına verdiği tavsiye şoke etti! “Boyutu önemli değil”

Hayranına verdiği tavsiye şoke etti! “Boyutu önemli değil”

Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı

Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.