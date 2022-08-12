Son dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyor! Vincent Aboubakar transferinde ortalık karıştı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e 3 puanla başlayan Beşiktaş ile 1 puanla açılış yapan Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi. Yaz transfer sezonunda birçok ismi kadrosuna katan iki takım, tanıdık bir ismin takviyesi için harekete geçti. Süper Lig'in iki dev kulübü, siyah - beyazlı formayı daha önce giymiş olan Vincent Aboubakar için operasyon başlattı. MYNET - DIŞ HABERLER

VINCENT ABOUBAKAR GELİŞMESİ

FENERBAHÇE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI Kamerun basınının haberine göre; santrfor problemini çözmek isteyen Fenerbahçe, Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı. Sarı - lacivertlilerin, Al Nassr'dan kesin olarak ayrılacak olan Kamerunlu yıldızın transferini kısa süre içerisinde bitirmek istediği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ ŞARTLARINI SORDU Ayrıca Beşiktaş'ın da eski futbolcusu için devrede olduğu ve transferin şartlarını sorduğu belirtildi.

SÜRPRİZ: MİLAN! Öte yandan İtalya Ligi Serie A devi Milan'ın da Aboubakar için nabız yokladığı aktarıldı.

## HENÜZ KARARINI VERMEDİ Vincent Aboubakar'ın henüz kararını vermediği ancak resmen görüştüğü tek kulübün sarı - lacivertliler olduğu öğrenildi.