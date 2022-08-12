Son dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyor! Vincent Aboubakar transferinde ortalık karıştı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e 3 puanla başlayan Beşiktaş ile 1 puanla açılış yapan Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi. Yaz transfer sezonunda birçok ismi kadrosuna katan iki takım, tanıdık bir ismin takviyesi için harekete geçti. Süper Lig'in iki dev kulübü, siyah - beyazlı formayı daha önce giymiş olan Vincent Aboubakar için operasyon başlattı.
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VINCENT ABOUBAKAR GELİŞMESİ
FENERBAHÇE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Kamerun basınının haberine göre; santrfor problemini çözmek isteyen Fenerbahçe, Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı. Sarı - lacivertlilerin, Al Nassr'dan kesin olarak ayrılacak olan Kamerunlu yıldızın transferini kısa süre içerisinde bitirmek istediği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ ŞARTLARINI SORDU
Ayrıca Beşiktaş'ın da eski futbolcusu için devrede olduğu ve transferin şartlarını sorduğu belirtildi.
SÜRPRİZ: MİLAN!
Öte yandan İtalya Ligi Serie A devi Milan'ın da Aboubakar için nabız yokladığı aktarıldı.
## HENÜZ KARARINI VERMEDİ
Vincent Aboubakar'ın henüz kararını vermediği ancak resmen görüştüğü tek kulübün sarı - lacivertliler olduğu öğrenildi.
BEŞİKTAŞ İLE İKİ ŞAMPİYONLUĞU VAR
Beşiktaş'a iki kez transfer olan ve iki Süper Lig şampiyonluğu elde eden 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 24 resmi maçta 8 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.
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