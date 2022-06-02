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Son dakika: Fenerbahçeli Arda Güler, dünyaya damgasını vurdu! İlk sırada onun adı var...

02.06.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu sona erdi. Son haftalarda gösterdiği çıkışla ikincilik koltuğuna oturan sarı-lacivertlilerin yıldızı Arda Güler, gösterdiği performansla Avrupa basını ve devlerinin radarına girdi. Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı, ortaya koyduğu oyunla dünyada ilk sıraya yerleşti. Öte yandan Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan ve sezonu Adana Demirspor'da kiralık geçiren Galatasaraylı Yunus Akgün de değerine değer kattı. İşte haberin detayları

Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Transfermarkt, Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından futbolcuların piyasa değerlerinde güncellemelere imza attı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler listeye damga vurdu. 17 yaşındaki orta saha dünyada ilk sıraya yükseldi.

DEĞERLERİNİ KATLADILAR

Süper Lig'de tam 8 futbolcu güncel piyasa değerini 2 milyon euronun üstünde arttırdı. Listenin zirvesinde yer alan isimler dikkat çekti. İşte Süper Lig'de sezonun bitmesiyle birlikte güncel piyasa değerini en fazla arttıran 8 futbolcu:

8 - EMİRHAN İLKHAN

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Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan güncel piyasa değerini 2 milyon euro yükseltti. Genç futbolcu bu artışla birlikte 3 milyon euroluk değerin sahibi oldu. 18 yaşındaki orta saha Beşiktaş A Takımı formasını bu sezon 11 kez giyme fırsatı yakaladı. Genç futbolcu bu süreçte rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

7 - YUNUS AKGÜN

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Galatasaray'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı genç yıldız Yunus Akgün de piyasa değerini yükselten ve dikkat çeken isimler arasında yer aldı. 21 yaşındaki sağ kanat bu sezon 8 gol ve 11 asist üretti. Genç oyuncunun piyasa değeri 2 milyon euro artarak 7 milyon 500 bin euroya çıktı.

6 - BRIGHT OSAYI-SAMUEL

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Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminde sağ beke evrilen ve İsmail Kartal'la da mevkisine alışan Bright Osayi Samuel'de grafiğini yukarı doğru çıkaran isimler arasında yer aldı. 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun piyasa değeri 2 milyon euro yükseldi ve 8 milyon euro oldu.

5 - VICTOR NELSSON

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Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson da piyasa değerini yukarıya doğru geliştirdi. Sarı-kırmızılılar adına kötü geçen sezonda kendini kanıtlayan futbolcunun değeri 2 milyon euro artarak, 12 milyon euroya çıktı.

4 - DIEGO ROSSI

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Fenerbahçe'nin bonservisini aldığı Diego Rossi listenin dördüncü sırasında yer aldı. Uruguaylı futbolcu piyasa değerini 2 milyon euro yükseltti. Diego Rossi'nin güncel piyasa değeri 14 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

3 - MIGUEL CRESPO

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Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Miguel Crespo da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 3 milyon euro yükseldi. Miguel Crespo'nun yeni değeri 8 milyon euro oldu.

2 - KIM MIN-JAE

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Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunmacısı Min Jae Kim listede ikinci sırada yer aldı. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro arttı. Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarında olan Min Jae Kim'in yeni değeri 14 milyon euro oldu.

ARDA GÜLER

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Fenerbahçe taraftarlarının sevgilisi haline gelen Arda Güler, Süper Lig'de güncel piyasa değeri en fazla yükselen isim oldu. 17 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 3 milyon 800 bin euro artarak, 6 milyon euroya yükseldi.

EN DEĞERLİSİ ARDA

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, 2005 doğumlu futbolcular arasında güncel piyasa değeri en yüksek isim oldu. Genç oyuncuyu 4 milyon euroyla Noah Mbamba ve Roger Fernandes ikilisi takip etti. (Milliyet)

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK 10 İSİM

Spor Toto Süper Lig'de güncel piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şu şekilde sıralandı:

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK 10 İSİM

ATTILA SZALAI

ATTILA SZALAI
12 milyon euro

FERDİ KADIOĞLU

FERDİ KADIOĞLU
10 milyon 500 bin euro

VICTOR NELSSON

VICTOR NELSSON
12 milyon euro

ABDÜLKADİR ÖMÜR

ABDÜLKADİR ÖMÜR
10 milyon 500 bin euro

KIM MIN-JAE

KIM MIN-JAE
14 milyon euro
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