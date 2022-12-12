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Son dakika: Fenerbahçelilere 'Eyvah' dedirten olay! Brezilya, Jorge Jesus için çok ciddi! O iddiayı duyurdular...

12.12.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, büyük sürprizlerle devam ediyor. Turnuvanın en büyük favorisi olarak gösterilen Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan'a yenilerek Dünya Kupası'na veda etmiş ve teknik direktör Tite, görevinden ayrılmıştı. Yeni hoca arayışlarına hemen başlayan Brezilya Milli Takımı'nın gündemine birçok ismin geldiği ancak en güçlü adayın Jorge Jesus olduğu iddia edilmişti. Brezilya basını, federasyonun deneyimli çalıştırıcı ile görüştüğünü yazdı.

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda birbirinden büyük sürprizler yaşanıyor. Fas'ın yarı finale çıkmasının yanı sıra Brezilya Milli Takımı'nın çeyrek final etabında penaltılar sonucu Hırvatistan'a elenmesi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Turnuvanın en büyük favorisi olarak gösterilen Sambacıların teknik direktörü Tite, Dünya Kupası'na veda etmelerinin ardından görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

BREZİLYA'NIN JESUS PLANI

LİSTE HAZIRLANMIŞTI

LİSTE HAZIRLANMIŞTI

Brezilya Futbol Federasyonu da Tite'nin bu kararı sonrasında yerine gelebilecek olan isimlerle ilgili bir liste hazırlamıştı.

EN KUVVETLİ ADAY JESUS

EN KUVVETLİ ADAY JESUS

Güney Amerika ekibinin takımın başına getirmek istediği isimler arasında en kuvvetli adayın Jorge Jesus olduğu belirtilirken, Brezilya basınından flaş bir haber gündeme geldi.

FEDERASYON BAŞKANI GÖRÜŞTÜ

FEDERASYON BAŞKANI GÖRÜŞTÜ

Correio Braziliense'den Marcos Paulo Lima'nın haberine göre; Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un menajeriyle görüştü.

FENERBAHÇE İZİN VERMEDİ

FENERBAHÇE İZİN VERMEDİ

Haberde Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçme ihtimalinin düşük olduğu kaydedilirken, sarı - lacivertlilerin ayrılığa izin vermediği öne sürüldü.

ALTERNATİF İSİM DE HAZIR

ALTERNATİF İSİM DE HAZIR

Brezilya Futbol Federasyonu'nun Jorge Jesus'ta ısrar etmesi halinde yüklü bir tazminat ödeme riskiyle karşı karşıya olduğu aktarılırken, alternatif ismin Palmeiras Teknik Direktörü Abel Ferreira olduğu ifade edildi.

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