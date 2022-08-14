Son dakika: Galatasaray - Giresunspor maçını bitiren olay! Abdülkerim Bardakcı rakibe pas verdi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta müsabakasında Galatasaray, Bitexen Giresunspor'u konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan ve her iki takımın da büyük bir mücadele ortaya koyduğu maça, Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı damgasını vurdu. Sarı - kırmızılıların sezon başında Konyaspor'dan kadrosuna kattığı oyuncu, yenilgiyi getiren hatayı yaptı.

MUSLERA'YA DÖNMEK İSTEDİ

Galatasaray; karşılaşmanın 77. dakikasında savunmadan pas yaparak çıkmak isterken, Abdülkerim Bardakcı kalecisi Fernando Muslera'ya dönmek istedi.

DİREKT OLARAK RAKİBE GİTTİ

Deneyimli savunma oyuncusunun pası kısa düştü ve direkt olarak rakibe gitti.

KALECİYİ GEÇTİ, TOPU AĞLARA YOLLADI

O sırada Muslera da kalesini terk etti. Topla buluşan Sainz, Uruguaylı kaleciyi çalımladı ve boş kaleye topu yuvarlayarak Giresunspor'u 1-0 öne geçirdi.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

TARAFTAR İSYAN ETTİ

Abdülkerim Bardakcı'nın bu hatası sonrası sarı - kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada isyan etti.