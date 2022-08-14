Son dakika: Galatasaray - Giresunspor maçını bitiren olay! Abdülkerim Bardakcı rakibe pas verdi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta müsabakasında Galatasaray, Bitexen Giresunspor'u konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan ve her iki takımın da büyük bir mücadele ortaya koyduğu maça, Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı damgasını vurdu. Sarı - kırmızılıların sezon başında Konyaspor'dan kadrosuna kattığı oyuncu, yenilgiyi getiren hatayı yaptı.
Galatasaray; karşılaşmanın 77. dakikasında savunmadan pas yaparak çıkmak isterken, Abdülkerim Bardakcı kalecisi Fernando Muslera'ya dönmek istedi.
Deneyimli savunma oyuncusunun pası kısa düştü ve direkt olarak rakibe gitti.
O sırada Muslera da kalesini terk etti. Topla buluşan Sainz, Uruguaylı kaleciyi çalımladı ve boş kaleye topu yuvarlayarak Giresunspor'u 1-0 öne geçirdi.
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır
Abdülkerim Bardakcı'nın bu hatası sonrası sarı - kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada isyan etti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum