SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Ligi
  4. SON DAKİKA: Galatasaray'ın Icardi'si var! 2 kırmızı kart, 1 direk, 5 gol... Sarı-Kırmızılılar galibiyeti 90+1'de aldı

SON DAKİKA: Galatasaray'ın Icardi'si var! 2 kırmızı kart, 1 direk, 5 gol... Sarı-Kırmızılılar galibiyeti 90+1'de aldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.02.2024 22:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray son 16 turu play-off ilk maçında sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk etti. İki takımın da 10 kişi tamamladığı mücadelede 5 gol kaydedilirken temsilcimiz mücadeleden uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 galip ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk eden Galatasaray mücadeleden 3-2 galibiyetle ayrıldı. Sarı-Kırmılılar'da Victor Nelsson 62. dakikada kırmızı kart görürken takımını 10 kişi bıraktı. Konuk ekip de mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Canlı Skor

PERDEYİ 'DAYI' AÇTI

PERDEYİ 'DAYI' AÇTI

Heyecan dolu maçın 19. dakikasında Galatasaray, Kerem Demirbay'ın golü ile öne geçti. Kerem Demirbay, sol çaprazdan ceza sahasına girip kaleye çok sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak kaleci Vindahl'a da çarpıp yakın köşeden ağlarla buluştu.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Maçın 47. dakikasında Sparta Prag, skora denge getirdi. Preciado ceza sahası ön çizgisinin üzerinden sağ çaprazdan gelişine sert vurdu, top uzak köşeden ağlarla buluştu.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

54'ncü dakikada Kerem Aktürkoğlu'un pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi ceza sahasında sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top yan direkten döndü.

MERTENS'TEN ENFES GOL

MERTENS'TEN ENFES GOL

Dakikalar 60'ı gösterirken Galatasaray'da Mertens, takımını öne geçiren golü kaydetti. Icardi'nin pasıyla topla buluşan Mertens ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, ceza sahası içinde bulunan Krejci'nin de kafasına çarpan top kaleci Vindahl'in solundan ağlarla buluştu.

KIRMIZI KART...

KIRMIZI KART...

62'nci dakikada Nelsson, savunma arkasına sarkan Birmanceiv'e yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
UEFA kırmızı kart son dakika galatasaray sparta prag ligi ak galatasaray son 16 bıraktı maçın
En Çok Okunan Haberler
Komiser, polis olan eski eşini silahla vurarak öldürdü!

Komiser, polis olan eski eşini silahla vurarak öldürdü!

"Türkiye’nin en iyi anlaşmalarını yaptık" Yüksek zammı böyle kutladılar! En düşük maaş...

"Türkiye’nin en iyi anlaşmalarını yaptık" Yüksek zammı böyle kutladılar! En düşük maaş...

Kerem attı, Sparta Praglılar şaştı! Kaleci hariç herkes oraya geldi

Kerem attı, Sparta Praglılar şaştı! Kaleci hariç herkes oraya geldi

Icardi gol atmadı ama öyle bir şey yaptı ki!

Icardi gol atmadı ama öyle bir şey yaptı ki!

TFF resmen açıkladı! 26. haftada yabancı hakemler göreve başlaıyor

TFF resmen açıkladı! 26. haftada yabancı hakemler göreve başlaıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.