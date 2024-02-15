SON DAKİKA: Galatasaray'ın Icardi'si var! 2 kırmızı kart, 1 direk, 5 gol... Sarı-Kırmızılılar galibiyeti 90+1'de aldı

PERDEYİ 'DAYI' AÇTI

Heyecan dolu maçın 19. dakikasında Galatasaray, Kerem Demirbay'ın golü ile öne geçti. Kerem Demirbay, sol çaprazdan ceza sahasına girip kaleye çok sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak kaleci Vindahl'a da çarpıp yakın köşeden ağlarla buluştu.