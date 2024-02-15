SON DAKİKA: Galatasaray'ın Icardi'si var! 2 kırmızı kart, 1 direk, 5 gol... Sarı-Kırmızılılar galibiyeti 90+1'de aldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk eden Galatasaray mücadeleden 3-2 galibiyetle ayrıldı. Sarı-Kırmılılar'da Victor Nelsson 62. dakikada kırmızı kart görürken takımını 10 kişi bıraktı. Konuk ekip de mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Heyecan dolu maçın 19. dakikasında Galatasaray, Kerem Demirbay'ın golü ile öne geçti. Kerem Demirbay, sol çaprazdan ceza sahasına girip kaleye çok sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak kaleci Vindahl'a da çarpıp yakın köşeden ağlarla buluştu.
Maçın 47. dakikasında Sparta Prag, skora denge getirdi. Preciado ceza sahası ön çizgisinin üzerinden sağ çaprazdan gelişine sert vurdu, top uzak köşeden ağlarla buluştu.
54'ncü dakikada Kerem Aktürkoğlu'un pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi ceza sahasında sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top yan direkten döndü.
Dakikalar 60'ı gösterirken Galatasaray'da Mertens, takımını öne geçiren golü kaydetti. Icardi'nin pasıyla topla buluşan Mertens ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, ceza sahası içinde bulunan Krejci'nin de kafasına çarpan top kaleci Vindahl'in solundan ağlarla buluştu.
62'nci dakikada Nelsson, savunma arkasına sarkan Birmanceiv'e yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.