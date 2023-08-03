Son dakika: Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana sonrası muhtemel rakipleri de belli oldu! Eğer turu geçerse...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris ile kozlarını paylaştı. İlk maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı - kırmızılılar, rakibini İstanbul'da 1-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. Aslan'a turu getiren golü ise 31. dakikada Dries Mertens kaydetti.

Bu sonucun ardından 3. ön eleme turuna yükselen Galatasaray, Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana ile eşleşti.

Sarı - kırmızılılar, Olimpija Ljubljana engelini de geçmesi halinde gruplar öncesi son tur olan play-off'a yükselecek. Galatasaray'ın play-off'ta karşılaşabileceği rakipleri ise belli oldu.

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