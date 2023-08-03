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Son dakika: Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana sonrası muhtemel rakipleri de belli oldu! Eğer turu geçerse...

03.08.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris engelini İstanbul'da geçerek 3. ön eleme turuna adını yazdıran Galatasaray, gruplara kalmak için emin adımlarla ilerliyor. Rakibini toplam 3-2'lik skorla geçen sarı - kırmızılılar, Olimpija Ljubljana ile eşleşmişti. Galatasaray'ın Sloven kulübü geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler de belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris ile kozlarını paylaştı. İlk maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı - kırmızılılar, rakibini İstanbul'da 1-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. Aslan'a turu getiren golü ise 31. dakikada Dries Mertens kaydetti.

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Bu sonucun ardından 3. ön eleme turuna yükselen Galatasaray, Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana ile eşleşti.

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Sarı - kırmızılılar, Olimpija Ljubljana engelini de geçmesi halinde gruplar öncesi son tur olan play-off'a yükselecek. Galatasaray'ın play-off'ta karşılaşabileceği rakipleri ise belli oldu.

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