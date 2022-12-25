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Son dakika: Galatasaray - İstanbulspor maçına damga vuran pozisyon! 90+3'te tüm stadyum dondu kaldı...

25.12.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u konuk etti. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-1'lik skorla Galatasaray oldu. Sarı - kırmızılılar bu sonucun ardından liderlik koltuğuna otururken, 90+3'te yaşanan pozisyon Galatasaraylı taraftarların yüreğini ağzına getirdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Galatasaray, İstanbulspor'u ağırladı. Sarı - kırmızılılar, büyük heyecanın yaşandığı karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Spor Toto Süper Lig'de 662 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray maç sonunda büyük bir sevinç yaşarken, müsabakanın 90+3. dakikasında yaşanan pozisyon sarı - kırmızılı taraftarları korkuttu.

CEZA SAHASI İÇİNDE, KARŞI KARŞIYA...

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Maçın son anlarında beraberlik golü için Galatasaray kalesine yüklenen İstanbulspor'da Emir Gültekin, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı.

KALECİ KURTARDI

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Sağ köşeye vuruşunu yapan Gültekin'in şutu, kaleci Okan Kocuk'un ayağına çarparak dışarı gitti. Emir Gültekin, kaçırdığı golün ardından büyük bir üzüntü yaşadı.

TARAFTARLARI KORKUTTU

Bu pozisyonda Galatasaraylı taraftarlar büyük endişe yaşarken, topun dışarı çıkmasıyla birlikte sarı - kırmızılı futbolseverler rarhatladı. İşte o anlar...

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

90+3'TEKİ O AN

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