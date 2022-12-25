Son dakika: Galatasaray - İstanbulspor maçına damga vuran pozisyon! 90+3'te tüm stadyum dondu kaldı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Galatasaray, İstanbulspor'u ağırladı. Sarı - kırmızılılar, büyük heyecanın yaşandığı karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Spor Toto Süper Lig'de 662 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray maç sonunda büyük bir sevinç yaşarken, müsabakanın 90+3. dakikasında yaşanan pozisyon sarı - kırmızılı taraftarları korkuttu.
Maçın son anlarında beraberlik golü için Galatasaray kalesine yüklenen İstanbulspor'da Emir Gültekin, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı.
Sağ köşeye vuruşunu yapan Gültekin'in şutu, kaleci Okan Kocuk'un ayağına çarparak dışarı gitti. Emir Gültekin, kaçırdığı golün ardından büyük bir üzüntü yaşadı.
Bu pozisyonda Galatasaraylı taraftarlar büyük endişe yaşarken, topun dışarı çıkmasıyla birlikte sarı - kırmızılı futbolseverler rarhatladı. İşte o anlar...
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır