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Son dakika: Şaka değil gerçek! Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih! İlkay Gündoğan'ın yeni adresi hangi takım olacak?

27.10.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın adı, dünya futbol gündeminde sıkça yer alıyor. Takım kaptanlarından biri olan Türk asıllı Alman futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı. Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündoğan'ın ismi Galatasaray ve Barcelona ile ciddi şekilde anılmıştı. Başarılı futbolcu için Almanya Bundesliga devi Bayern Münih de masaya oturdu. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin formasını 2016 yılından itibaren terleten İlkay Gündoğan için sıcak bir gelişme yaşandı. Türkiye'de Galatasaray'ı tuttuğunu açıklayan ve sarı - kırmızılı takımla adı anılan Türk asıllı Alman futbolcunun peşinde Barcelona'nın da olduğu biliniyordu. Gündoğan'a yeni bir talibin çıktığı öğrenildi.

İLKAY GÜNDOĞAN'A YENİ TALİP

PERFORMANSIYLA GÜNDEMDE

PERFORMANSIYLA GÜNDEMDE
Borussia Dortmund'dan 2016 yılında Manchester City'e transfer olan ve 6 sezondur burada forma giyen İlkay Gündoğan, gösterdiği performansla İngiltere'de sık sık gündem olmuştu.

'TAKIMDAN AYRILACAK'

'TAKIMDAN AYRILACAK'
Manchester City ile 4 Premier Lig, 4 Caraboa Cup, 2 İngiltere Süper Kupa ve 1 FA Cup sevinci yaşayan Gündoğan'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi.

GALATASARAY'IN RAKİBİ BARÇA VE BAYERN

GALATASARAY'IN RAKİBİ BARÇA VE BAYERN
Galatasaray ve Barcelona'nın transferi için nabız yokladığı öne sürülen İlkay Gündoğan'a bu kez Almanya Bundesliga devi Bayern Münih göz koydu.

HAMLE YAPACAKLAR

HAMLE YAPACAKLAR
İngiliz basınının haberine göre; Alman devi, yıldız orta saha oyuncusu için hamle yapmayı düşünüyor.

YENİ KONTRATA YANAŞMIYOR

YENİ KONTRATA YANAŞMIYOR
Ayrıca Manchester City'nin de İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini uzatmak istediği ancak başarılı futbolcunun kontrat imzalamaya yanaşmadığı ifade edildi.
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