Son dakika: Şaka değil gerçek! Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih! İlkay Gündoğan'ın yeni adresi hangi takım olacak?

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin formasını 2016 yılından itibaren terleten İlkay Gündoğan için sıcak bir gelişme yaşandı. Türkiye'de Galatasaray'ı tuttuğunu açıklayan ve sarı - kırmızılı takımla adı anılan Türk asıllı Alman futbolcunun peşinde Barcelona'nın da olduğu biliniyordu. Gündoğan'a yeni bir talibin çıktığı öğrenildi.
İLKAY GÜNDOĞAN'A YENİ TALİP
PERFORMANSIYLA GÜNDEMDE
Borussia Dortmund'dan 2016 yılında Manchester City'e transfer olan ve 6 sezondur burada forma giyen İlkay Gündoğan, gösterdiği performansla İngiltere'de sık sık gündem olmuştu.
'TAKIMDAN AYRILACAK'
Manchester City ile 4 Premier Lig, 4 Caraboa Cup, 2 İngiltere Süper Kupa ve 1 FA Cup sevinci yaşayan Gündoğan'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi.
GALATASARAY'IN RAKİBİ BARÇA VE BAYERN
Galatasaray ve Barcelona'nın transferi için nabız yokladığı öne sürülen İlkay Gündoğan'a bu kez Almanya Bundesliga devi Bayern Münih göz koydu.
HAMLE YAPACAKLAR
İngiliz basınının haberine göre; Alman devi, yıldız orta saha oyuncusu için hamle yapmayı düşünüyor.
YENİ KONTRATA YANAŞMIYOR
Ayrıca Manchester City'nin de İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini uzatmak istediği ancak başarılı futbolcunun kontrat imzalamaya yanaşmadığı ifade edildi.