Son dakika haberleri! Nwakaeme'nin yeni adresi ''Pes'' dedirtti! İlk görüşme olumlu geçti

Son dakika haberleri! Nwakaeme Süper Lig' geri mi dönüyor? Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonlukta büyük katkısı olan ve taraftarları kendine adeta aşık eden Nwakaeme transferinde ilginç bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un teklifini düşük bulduğu için ayrılan fakat bordo-mavililerin önerdiği teklifi diğer hiçbir kulüpte bulamayan Nwakaeme'den sürpriz bir tercih geldi.

TRABZONSPOR REDDETMİŞTİ

Nwakaeme, Trabzonspor'un teklifini reddetip başka takım arayışlarına başlamış ve istediği rakamları bulamayınca bordo-mavili ekibe geri dönmek istemişti. Fakat Trabzonspor, Nwakaeme'nin bu isteğini geri çevirmiş ve kendisin yeni bir sözleşme önermemişti. Bu konuda flaş bir gelişme yaşandı...

İKİNCİ NWAKAEME GÖRÜŞMESİ

Nwakaeme, kulüp bulamayınca 2. kez Trabzonspor'un kapısını çaldı ve maaş konusunda vedakarlık yapacağını Ahmet Ağaoğlu'na iletti. Başkan Ağaoğlu da Abdullah Avcı'ya durumu iletti. Tecrübeli teknik adamın da transfere onay verdiği öğrenilirken, bu transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği aktarıldı. (Karadeniz)