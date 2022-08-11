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Son dakika haberleri! Nwakaeme'nin yeni adresi ''Pes'' dedirtti! İlk görüşme olumlu geçti

11.08.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri! Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük rol oynayan Nwakaeme, bordo-mavili ekibin önerdiği sözleşme teklifini az bulduğu için reddetmiş ve kulüp aramaya başlamıştı. İstediği teklifi diğer hiçbir takımda bulamayan Nwakaeme, Trabzonspor'a haber göndermiş ve geri dönmek istediğini söylemişti. Bu olaya sıcak bakmayan bordo-mavililer teklifi reddetmiş ve Nwakaeme'ye kapıları kapatmıştı. Bu transferde flaş bir yeni gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri! Nwakaeme Süper Lig' geri mi dönüyor? Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonlukta büyük katkısı olan ve taraftarları kendine adeta aşık eden Nwakaeme transferinde ilginç bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un teklifini düşük bulduğu için ayrılan fakat bordo-mavililerin önerdiği teklifi diğer hiçbir kulüpte bulamayan Nwakaeme'den sürpriz bir tercih geldi.

TRABZONSPOR REDDETMİŞTİ

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Nwakaeme, Trabzonspor'un teklifini reddetip başka takım arayışlarına başlamış ve istediği rakamları bulamayınca bordo-mavili ekibe geri dönmek istemişti. Fakat Trabzonspor, Nwakaeme'nin bu isteğini geri çevirmiş ve kendisin yeni bir sözleşme önermemişti. Bu konuda flaş bir gelişme yaşandı...

İKİNCİ NWAKAEME GÖRÜŞMESİ

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Nwakaeme, kulüp bulamayınca 2. kez Trabzonspor'un kapısını çaldı ve maaş konusunda vedakarlık yapacağını Ahmet Ağaoğlu'na iletti. Başkan Ağaoğlu da Abdullah Avcı'ya durumu iletti. Tecrübeli teknik adamın da transfere onay verdiği öğrenilirken, bu transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği aktarıldı. (Karadeniz)

NWAKAEME FOTOĞRAFLARI

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