Son dakika: 'Havaya girmesinler!' Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor maçının ardından ateş püskürdü...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. Bordo - mavililrin gollerini 78. dakikada penaltıdan Bakasetas ve 83. dakikada Umut Bozok kaydetti.
BERNA GÖZBAŞI'DAN SERT AÇIKLAMA
PENALTI TARTIŞMASI
Müsabakanın hakemi Ümit Öztürk'ün VAR uyarısının ardından izlediği pozisyonda Trabzonspor lehine verdiği penaltı, sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.
BERNA GÖZBAŞI KONUŞTU
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, maçın 2-1'lik Trabzonspor üstünlüğüyle sonuçlanmasının ardından soluğu basın mensuplarının yanında aldı.
"3-4 YILDIR VERİLMEDİ AMA NE HİKMETSE..."
Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'ü eleştiren Gözbaşı, "3-4 yıldır Trabzonspor maçına verilmeyen, verdirilmeyen bir hakem ne hikmetse bizim maçta görev alıyor. Herhalde kendisini affettirmeye çalıştı. Zorla maç bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler." ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE GİRDİ
Gözbaşı'nın sözleri, sosyal medyada geniş yer buldu ve en çok konuşulan konular arasına girdi.
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