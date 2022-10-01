Son dakika: 'Havaya girmesinler!' Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor maçının ardından ateş püskürdü...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. Bordo - mavililrin gollerini 78. dakikada penaltıdan Bakasetas ve 83. dakikada Umut Bozok kaydetti.

"3-4 YILDIR VERİLMEDİ AMA NE HİKMETSE..."

Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'ü eleştiren Gözbaşı, "3-4 yıldır Trabzonspor maçına verilmeyen, verdirilmeyen bir hakem ne hikmetse bizim maçta görev alıyor. Herhalde kendisini affettirmeye çalıştı. Zorla maç bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler." ifadelerini kullandı.

