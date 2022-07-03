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  4. Son dakika: İlkay Gündoğan evlendi! Düğüne gelenler şaşkına döndü

Son dakika: İlkay Gündoğan evlendi! Düğüne gelenler şaşkına döndü

03.07.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester City'de top koşturan Türk Asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan dünya evine girdi. Başarılı futbolcunun baba ocağında gerçekleştirdiği düğün törenine yüzlerce kişi katılırken, İlkay Gündoğan'ın düğün öncesi aldığı o karar düğüne katılanları şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan dünya evine girdi. Fas asıllı eşi Sara Arfaoui'nin düğün töreni, Balıkesir'in Dursunbey ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki baba ocağında düğününü gerçekleştiren Gündoğan'ın düğününe ilçeden ve dışarıdan birçok akraba davet edildi.

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE DANS ETTİLER!

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İlçedeki bir kır bahçesinde Gündoğan ve Arfaoui çifti için, düğün töreni hazırlandı. Yüzlerce kişinin katıldığı yemek programının ardından akşam saatlerinde törene gelen çift, alkışlar eşliğinde sahneye çıkarak dans etti.

Düğüne, çok sayıda Dursunbeyli, Gündoğan'ın akrabaları ve protokol üyeleri katıldı. İlkay Gündoğan'ın babası İrfan Gündoğan, Dursunbey ilçesinde büyüdüklerini söyledi.

"GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

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Bu yüzden memleketleri olan bu ilçede düğün yapmak istediklerini belirten İrfan Gündoğan, "İlkay'ın çocukluğundan beri Türkiye ve Dursunbey'le bağımızı kesmedik. Senede iki defa buraya geliyor. Memleketinin burası olduğunu onlara hissettirdik. Onlar da kendi memleketlerinde düğün yapmak istediler. Biz de anne ve babası olarak görevimizi yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

DÜĞÜNE GELENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ!

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Geleneksel olarak gerçekleşecek olan düğün töreni için ilçede hazırlıklar yapılırken, düğünün gerçekleşeceği kır bahçesinde bu düğüne özel olarak, zeminin futbol sahalarında kullanılan sentetik çim halı ile kaplandığı öğrenildi.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN DÜĞÜNÜNDEN KARELER

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