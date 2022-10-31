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Son dakika: 'Kaan Ayhan adım adım Kadıköy'e!' 'En sonunda sahaya ben çıkacağım' diyen Jorge Jesus'a Fenerbahçe Yönetimi'nden stoper hediyesi!

31.10.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, stoper hattında yaşanan sakatlık probleminden bahsederken, yönetim gözünü devre arası transfer dönemine çevirdi. Portekizli çalıştırıcının "İki stoperimden birisi sakatlansa sahaya ben çıkabilirim" sözlerinin ardından gündeme milli futbolcu Kaan Ayhan geldi. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımına oynattığı futbol taraftarlar tarafından büyük beğeni toplarken, sakatlık problemi moral bozan etkenlerden oldu. Sarı - lacivertlilerin hocası; kadrosunda devamlı rotasyona giderken, kaleci Altay Bayındır ve stoper Attila Szalai'yi her maçta sahaya sürdü.

FENERBAHÇE'NİN GÖZÜ KAAN AYHAN'DA

JESUS'UN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

JESUS'UN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Defans hattında yaşanan eksikliklerden ötürü Attila Szalai'yi her maçta oynatmak zorunda kalan Portekizli çalıştırıcı, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

"SZALAI SAKATLIK LİMİTİNDE"

"SZALAI SAKATLIK LİMİTİNDE"
Szalai'nin sakatlık limitinde oynadığını söyleyen Jesus, "Altay için rotasyon yapmak istesek 2 kalecimiz daha var ama Szalai için aynı şeyi söyleyemem. Szalai'nin yerine sakatlıklardan dolayı oynatabileceğimiz stoper yok. Szalai bütün maçlarda oynadı, oyundan bile çıkmadı. Sakatlık limitinde oynuyor. Lige ara verilince de milli takıma gidecek ve orada da devam edecek." demişti.

"BELKİ DE BEN OYNARIM"

"BELKİ DE BEN OYNARIM"
Savunma hattındaki alternatifsizliği esprili bir dille anlatan tecrübeli teknik adam, "Ancak Szalai normal bir sporcu değil. Normalin dışında bir sporcu. Orta saha ve ön bölgede rotasyon yapabiliyoruz ama savunma için aynı şeyi söyleyemem. Peres ve Gustavo ne zaman dönecek bilmiyoruz. İki stoperden biri sakatlanırsa kimi oynatacağım bilmiyorum. Belki ben oynarım. Şaka yapıyorum, bir fikrim var." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCELİK SAVUNMADA

ÖNCELİK SAVUNMADA
Bu sözlerin ardından Fenerbahçe, transferde önceliği savunma hattına verdi.

KAAN AYHAN GÜNDEMDE

KAAN AYHAN GÜNDEMDE
Sabah'ın haberine göre; çalışmalarını yürüten sarı - lacivertliler, 8+3 kuralı nedeniyle Kaan Ayhan'la ilgileniyor.
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