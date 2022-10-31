Son dakika: 'Kaan Ayhan adım adım Kadıköy'e!' 'En sonunda sahaya ben çıkacağım' diyen Jorge Jesus'a Fenerbahçe Yönetimi'nden stoper hediyesi!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımına oynattığı futbol taraftarlar tarafından büyük beğeni toplarken, sakatlık problemi moral bozan etkenlerden oldu. Sarı - lacivertlilerin hocası; kadrosunda devamlı rotasyona giderken, kaleci Altay Bayındır ve stoper Attila Szalai'yi her maçta sahaya sürdü.

FENERBAHÇE'NİN GÖZÜ KAAN AYHAN'DA

JESUS'UN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ Defans hattında yaşanan eksikliklerden ötürü Attila Szalai'yi her maçta oynatmak zorunda kalan Portekizli çalıştırıcı, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

"SZALAI SAKATLIK LİMİTİNDE" Szalai'nin sakatlık limitinde oynadığını söyleyen Jesus, "Altay için rotasyon yapmak istesek 2 kalecimiz daha var ama Szalai için aynı şeyi söyleyemem. Szalai'nin yerine sakatlıklardan dolayı oynatabileceğimiz stoper yok. Szalai bütün maçlarda oynadı, oyundan bile çıkmadı. Sakatlık limitinde oynuyor. Lige ara verilince de milli takıma gidecek ve orada da devam edecek." demişti.

"BELKİ DE BEN OYNARIM" Savunma hattındaki alternatifsizliği esprili bir dille anlatan tecrübeli teknik adam, "Ancak Szalai normal bir sporcu değil. Normalin dışında bir sporcu. Orta saha ve ön bölgede rotasyon yapabiliyoruz ama savunma için aynı şeyi söyleyemem. Peres ve Gustavo ne zaman dönecek bilmiyoruz. İki stoperden biri sakatlanırsa kimi oynatacağım bilmiyorum. Belki ben oynarım. Şaka yapıyorum, bir fikrim var." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCELİK SAVUNMADA Bu sözlerin ardından Fenerbahçe, transferde önceliği savunma hattına verdi.