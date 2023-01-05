Son dakika: 'Kasıtlı tokat attığı için...' Cristiano Ronaldo daha imzası kurumadan büyük şok yaşadı! Al Nassr'daki ilk maçını kaçıracak...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası arasından önce verdiği röportajla futbol gündemini sarsan Cristiano Ronaldo, kulübü Manchester United'ı kendisine ihanet etmekle suçlamış ve teknik direktör Erik ten Hag'a saygı duymadığını dile getirmişti. Bu hareket sonrasında Manchester United da boş durmamış ve Portekizli yıldızın sözleşmesini feshetmişti.
Dünya Kupası'na 'serbest oyuncu' olarak giren ve turnuvaya Portekiz Milli Takımı ile çeyrek finalde veda eden Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi tüm futbolseverler tarafından merak ediliyordu.
Adı Fenerbahçe, Galatasaray ve birçok Avrupa takımıyla anılan Cristiano Ronaldo, sürpriz bir hamle yaparak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'a imza atmıştı.
İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla Everton'a karşı oynadığı müsabakada bir taraftarın cep telefonunu kırdığı için aldığı iki maçlık cezayı Al Nassr'da çekecek.
Deneyimli futbolcu geçen sezonun nisan ayında Goodison Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından soyunma odası tüneline doğru ilerlerken, Jacob Harding adlı taraftarın eline tokat atarak telefonunun kırılmasına neden olmuştu.
Haberde Ronaldo'ya açılan soruşturmanın geçtiğimiz ay sonuçlandığı ve dünyaca ünlü futbolcunun suçlu bulunduğu ifade edildi.