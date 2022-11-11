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  4. Son dakika: Ne yaptın Belhanda! Böyle faul görülmedi... Hakem düdüğü çaldı direkt oyundan attı

Son dakika: Ne yaptın Belhanda! Böyle faul görülmedi... Hakem düdüğü çaldı direkt oyundan attı

11.11.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan 14. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 14. hafta karşılaşmasında Alanyaspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Adana Demirspor'un tecrübeli oyuncusu Belhanda rakibine yaptığı sert müdahale sonrası oyun dışında kaldı. İşte detaylar...

Younes Belhanda

Younes Belhanda

FAS Fas
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Süper Lig'in 14. haftasının açılış mücadelesinde Adana Demirspor deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz beraberlikle geçilirken, ilk yarının son dakikalarına girilirken konuk ekip Adana Demirspor'da Belhanda gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

RAKİBİNE DİRSEK ATTI!

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Dakikalar 44'ü gösterdiği esnada Alanyasporlu Fatih Aksoy ile girdiği mücadelede önce rakibinin kendisine faul yaptığı gerekçesiyle itirazda bulunan Belhanda, hakemin düdüğü çalmamasına sinirlendi ve rakibin sert bir şekilde dirsek attı.

DİREKT KIRMIZI KART VERDİ

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Karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay bu müdahale sonrası düdüğünü çalarken Younes Belhanda'yı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Belhanda itirazlarına devam ederken bir süre sahadan çıkmadı ve takım arkadaşlarının kendisini sakinleştirmesiyle oyun alanını terk etti.

İŞTE O POZİSYON... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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Anahtar Kelimeler:
kırmızı kart son dakika

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