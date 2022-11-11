Son dakika: Ne yaptın Belhanda! Böyle faul görülmedi... Hakem düdüğü çaldı direkt oyundan attı

Süper Lig'in 14. haftasının açılış mücadelesinde Adana Demirspor deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz beraberlikle geçilirken, ilk yarının son dakikalarına girilirken konuk ekip Adana Demirspor'da Belhanda gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

RAKİBİNE DİRSEK ATTI!

Dakikalar 44'ü gösterdiği esnada Alanyasporlu Fatih Aksoy ile girdiği mücadelede önce rakibinin kendisine faul yaptığı gerekçesiyle itirazda bulunan Belhanda, hakemin düdüğü çalmamasına sinirlendi ve rakibin sert bir şekilde dirsek attı.

DİREKT KIRMIZI KART VERDİ

Karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay bu müdahale sonrası düdüğünü çalarken Younes Belhanda'yı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Belhanda itirazlarına devam ederken bir süre sahadan çıkmadı ve takım arkadaşlarının kendisini sakinleştirmesiyle oyun alanını terk etti.

İŞTE O POZİSYON... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)