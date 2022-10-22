Son dakika: Nefes kesen maçta Fenerbahçe, Başakşehir'i devirdi ve liderlik koltuğuna oturdu! Diego Rossi 3 puanı getirdi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maç, beklendiği gibi yüksek tempoda oynandı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve birçok kez pozisyona girdiği karşılaşmada kazanan taraf Fenerbahçe oldu.