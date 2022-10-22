Son dakika: Nefes kesen maçta Fenerbahçe, Başakşehir'i devirdi ve liderlik koltuğuna oturdu! Diego Rossi 3 puanı getirdi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maç, beklendiği gibi yüksek tempoda oynandı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve birçok kez pozisyona girdiği karşılaşmada kazanan taraf Fenerbahçe oldu.
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI
Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 84. dakikada Diego Rossi kaydetti.
Bu sonucun ardından yenilmezlik serisi 7 maça çıkan Fenerbahçe, puanını 23'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. 20 puanda kalan Başakşehir ise 4. sırada yer aldı.
Sarı - lacivertliler, gelecek hafta İstanbulspor deplasmanına gidecek. Başakşehir ise Giresunspor'u konuk edecek.
JESUS'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.