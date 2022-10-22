SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Nefes kesen maçta Fenerbahçe, Başakşehir'i devirdi ve liderlik koltuğuna oturdu! Diego Rossi 3 puanı getirdi...

Son dakika: Nefes kesen maçta Fenerbahçe, Başakşehir'i devirdi ve liderlik koltuğuna oturdu! Diego Rossi 3 puanı getirdi...

22.10.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası, kritik bir maça sahne oldu. Fenerbahçe ile Başakşehir, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği müsabakada her iki takım da birçok pozisyona girdi. Büyük bir mücadelenin sergilendiği müsabakada kazanan Fenerbahçe oldu. Bu sonucun ardından sarı - lacivertliler, puanını 23 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. İşte maçtan detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maç, beklendiği gibi yüksek tempoda oynandı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve birçok kez pozisyona girdiği karşılaşmada kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 84. dakikada Diego Rossi kaydetti.
Bu sonucun ardından yenilmezlik serisi 7 maça çıkan Fenerbahçe, puanını 23'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. 20 puanda kalan Başakşehir ise 4. sırada yer aldı.
Sarı - lacivertliler, gelecek hafta İstanbulspor deplasmanına gidecek. Başakşehir ise Giresunspor'u konuk edecek.

JESUS'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

JESUS'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Emre Belözoğlu Diego Rossi son dakika haberler Jorge Jesus fenerbahçe son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to başakşehi maç,

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için yeni hesap, yeni rakam!

Asgari ücret zammı için yeni hesap, yeni rakam!

Eski MHP ve AK Partili, İYİ Parti'ye katıldı! 4'üncü transfer...

Eski MHP ve AK Partili, İYİ Parti'ye katıldı! 4'üncü transfer...

"Sarsıldık" Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!

"Sarsıldık" Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!

Ve G.Saray'dan Ronaldo açıklaması geldi!

Ve G.Saray'dan Ronaldo açıklaması geldi!

Her şey 47 saniyede oldu! G.Saray bin pişman

Her şey 47 saniyede oldu! G.Saray bin pişman

F.Bahçe'de istenmedi, Almanya'yı salladı!

F.Bahçe'de istenmedi, Almanya'yı salladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.