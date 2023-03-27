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Son dakika: Resmi açıklama bekleniyor! Fatih Terim reddetti, Montella olmadı! Trabzonspor'un yeni teknik direktörü...

27.03.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından gerçekleştirilen seçimde başkanlığa Ertuğrul Doğan seçilmişti. Abdullah Avcı sonrası yeni teknik direktörün hangi isim olacağı bordo - mavili taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Fatih Terim ile görüşen Trabzonspor'un yeni yönetimi, tecrübeli çalıştırıcıdan ret yanıtı aldı. Vincenzo Montella'dan da olumsuz dönüş alan Trabzonspor'un yeni adayının İlhan Palut olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken, sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifası sonrasında değişime gidilmişti. Gerçekleştirilen seçimin ardından bordo - mavili kulübün yeni başkanı Ertuğrul Doğan olmuştu.

TRABZONSPOR'DA SÜRPRİZ

Doğan'ın Ağaoğlu'ndan görevi devralması sonrasında akıllara gelen ilk konu teknik direktörlük koltuğuna kimin oturtulacağı oldu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ertuğrul Doğan yönetiminde yer alan Zeyyat Kafkas, dün yaptığı açıklamada "Yarın teknik adam konusunda ne şekilde devam edeceğimizi açıklayacağız." şeklinde konuşmuştu.

TERİM, MONTELLA VE SERGEN YALÇIN...

TERİM, MONTELLA VE SERGEN YALÇIN...

Hoca adaylarından Fatih Terim'in Trabzonspor'un teklifini reddettiği belirtilirken, Vincenzo Montella ile de temasa geçildiği ancak İtalyan çalıştırıcıdan da olumsuz dönüş alındığı kaydedildi. Sergen Yalçın ise henüz bir takım çalıştırmak istemediğini dile getirerek teklifi geri çevirdi.

İLHAN PALUT BOMBASI

İLHAN PALUT BOMBASI

Bu görüşmelerin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı ve son olarak Konyaspor'un başına görev aldıktan sonra flaş bir ayrılık yaşayan İlhan Palut gündeme geldi.

Bordo - mavili yönetimin Palut ile masaya oturduğu ve genç teknik adamın Trabzonspor'un ilgisinden oldukça memnun olduğu ifade edildi.

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