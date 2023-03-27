Son dakika: Resmi açıklama bekleniyor! Fatih Terim reddetti, Montella olmadı! Trabzonspor'un yeni teknik direktörü...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken, sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifası sonrasında değişime gidilmişti. Gerçekleştirilen seçimin ardından bordo - mavili kulübün yeni başkanı Ertuğrul Doğan olmuştu.
Doğan'ın Ağaoğlu'ndan görevi devralması sonrasında akıllara gelen ilk konu teknik direktörlük koltuğuna kimin oturtulacağı oldu.
Ertuğrul Doğan yönetiminde yer alan Zeyyat Kafkas, dün yaptığı açıklamada "Yarın teknik adam konusunda ne şekilde devam edeceğimizi açıklayacağız." şeklinde konuşmuştu.
Hoca adaylarından Fatih Terim'in Trabzonspor'un teklifini reddettiği belirtilirken, Vincenzo Montella ile de temasa geçildiği ancak İtalyan çalıştırıcıdan da olumsuz dönüş alındığı kaydedildi. Sergen Yalçın ise henüz bir takım çalıştırmak istemediğini dile getirerek teklifi geri çevirdi.
Bu görüşmelerin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı ve son olarak Konyaspor'un başına görev aldıktan sonra flaş bir ayrılık yaşayan İlhan Palut gündeme geldi.
Bordo - mavili yönetimin Palut ile masaya oturduğu ve genç teknik adamın Trabzonspor'un ilgisinden oldukça memnun olduğu ifade edildi.