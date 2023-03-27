Son dakika: Resmi açıklama bekleniyor! Fatih Terim reddetti, Montella olmadı! Trabzonspor'un yeni teknik direktörü...

TERİM, MONTELLA VE SERGEN YALÇIN...

Hoca adaylarından Fatih Terim'in Trabzonspor'un teklifini reddettiği belirtilirken, Vincenzo Montella ile de temasa geçildiği ancak İtalyan çalıştırıcıdan da olumsuz dönüş alındığı kaydedildi. Sergen Yalçın ise henüz bir takım çalıştırmak istemediğini dile getirerek teklifi geri çevirdi.