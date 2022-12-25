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Son dakika: Sezon başında satış listesindeydi, Galatasaray'ı liderliğe taşıdı! Bafetimbi Gomis, takımını sırtlıyor...

25.12.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u konuk etti. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakaya sarı - kırmızılıların santrforu Bafetimbi Gomis damgasını vurdu. Sezon başında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ancak transfer penceresinin kapanmasıyla birlikte Galatasaray'da kalan Fransız yıldız, sarı - kırmızılı takımı liderliğe taşıdı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı Galatasaray - İstanbulspor karşılaşmasıyla birlikte sona erdi. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Son dakikaları büyük bir mücadeleye sahne olan maça Bafetimbi Gomis damgasını vurdu.

BAFETIMBI GOMIS ŞOV

Galatasaray'a İstanbulspor karşısında galibiyeti getiren golleri 15. ve 37. dakikalarda Bafetimbi Gomis kaydetti.

GOLLER NASIL OLDU?

GOLLER NASIL OLDU?

Sarı - kırmızılılar, müsabakanın 15. dakikasında bir köşe vuruşu kazandı. Topun başına geçen Dries Mertens ortasını yaptı. Kalabalık içerisinden meşin yuvarlağa kafasıyla vuran Bafetimbi Gomis, topu ağlarla buluşturdu ve sarı - kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra ataklarını sıklaştıran ve İstanbulspor kalesine yükelenen sarı - kırmızılılar, karşılaşmanın 37. dakikasında bir korner daha kazandı. Topun başına yine Mertens geçti ve Belçikalı yıldız arka direğe ortasını yaptı. Fredrik Midtsjö'nün indirdiği topu Bafetimbi Gomis tamamladı ve Fransız santrfor hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydederek skoru 2-0'a getirdi.

3 PUAN ASLAN'IN OLDU

3 PUAN ASLAN'IN OLDU

İstanbulspor maçın son anlarında skoru 2-1'e getirse de Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.

EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLER ARASINDA

EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLER ARASINDA

Bu sonucun ardından attığı 2 golle maça damgasını vuran Bafetimbi Gomis, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

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