Son dakika: Sezon başında satış listesindeydi, Galatasaray'ı liderliğe taşıdı! Bafetimbi Gomis, takımını sırtlıyor...

Golden sonra ataklarını sıklaştıran ve İstanbulspor kalesine yükelenen sarı - kırmızılılar, karşılaşmanın 37. dakikasında bir korner daha kazandı. Topun başına yine Mertens geçti ve Belçikalı yıldız arka direğe ortasını yaptı. Fredrik Midtsjö'nün indirdiği topu Bafetimbi Gomis tamamladı ve Fransız santrfor hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydederek skoru 2-0'a getirdi.