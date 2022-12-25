Son dakika: Sezon başında satış listesindeydi, Galatasaray'ı liderliğe taşıdı! Bafetimbi Gomis, takımını sırtlıyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı Galatasaray - İstanbulspor karşılaşmasıyla birlikte sona erdi. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Son dakikaları büyük bir mücadeleye sahne olan maça Bafetimbi Gomis damgasını vurdu.
Galatasaray'a İstanbulspor karşısında galibiyeti getiren golleri 15. ve 37. dakikalarda Bafetimbi Gomis kaydetti.
Sarı - kırmızılılar, müsabakanın 15. dakikasında bir köşe vuruşu kazandı. Topun başına geçen Dries Mertens ortasını yaptı. Kalabalık içerisinden meşin yuvarlağa kafasıyla vuran Bafetimbi Gomis, topu ağlarla buluşturdu ve sarı - kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.
Golden sonra ataklarını sıklaştıran ve İstanbulspor kalesine yükelenen sarı - kırmızılılar, karşılaşmanın 37. dakikasında bir korner daha kazandı. Topun başına yine Mertens geçti ve Belçikalı yıldız arka direğe ortasını yaptı. Fredrik Midtsjö'nün indirdiği topu Bafetimbi Gomis tamamladı ve Fransız santrfor hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydederek skoru 2-0'a getirdi.
İstanbulspor maçın son anlarında skoru 2-1'e getirse de Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından attığı 2 golle maça damgasını vuran Bafetimbi Gomis, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.