Son dakika spor haberi: "Arda 11 başlamazsa istifa" Jesus'un planları alt üst oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Slovacko maçı 11'i

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e 0-0'ın rövanşında uzatmalarda 2-1 mağlup olarak, Devler Ligi'ne veda ederek, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam etmek durumunda kalmıştı.

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Slovacko ile eşleşen temsilcimiz, üst tura çıkmak için çalışmalarını yaparken Jorge Jesus UEFA’ya yolladığı 25 kişilik listedeki eksikler dikkat çekti.

KADRODA OLMAYANLAR

Tecrübeli çalıştırıcının direktifiyle gönderilen listede Joao Pedro, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Pelkas, Steven Caulker, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp, Max Meyer, Tiago Çukur ve Samatta yer almadı.

ALTAY ŞOKU

Sarı-Lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Altay Bayındır'ın Slovacko maçında riske edilmeyeceği öğrenilirken, kaleyi Ertuğrul Çetin'in koruyacağı öğrenildi.

"ARDA OYNAMAZSA İSTİFA"

En çok merak edilen konulardan bir diğeri de Arda Güler... Dinamo Kiev maçında 11'de şans bulamaya genç oyuncu için taraftar Jesus'a tepki gösterirken, Slovacko mücadelesi öncesinde de sosyal medyada Arda Güler paylaşımlarının çokluğu dikkat çekiyor. Taraftarlar yaptıkları paylaşımlarda "Arda Güler Slovacko Maçında 11 Başlamazsa istifa" yorumlarında bulunsa da Portekizli hocanın bu karşılaşmada genç oyuncuya 11'de şans vermesi beklenmiyor.

Tecrübeli teknik direktörün, Kiev maçındaki kadrosundan sakatlıklar ve mecburi listeden çıkarılanlar haricinde değişikliğe gitmeyeceği öğrenildi.Savunma arkası koşulara ve orta alandaki boşluklara dikkat çeken Portekizli çalıştırıcının taktiksel düzeni bozmayacağı belirtildi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL SLOVACKO MAÇI 11'İ