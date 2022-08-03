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Son dakika spor haberi: "Arda 11 başlamazsa istifa" Jesus'un planları alt üst oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Slovacko maçı 11'i

03.08.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Şampiyonlar Ligi şansını Dinamo Kiev karşısında alınan mağlubiyetle kaybeden Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak olan Sarı-Lacivertliler, Slovacko ile eşleşirken karşılaşmaya mutlak galibiyet parolası ile hazırlanıyor. Jesus'un nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı en çok merak edilen konuların başında gelirken, Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı da taraftarlar arasında en çok konuşulan konu oldu. İşte detaylar.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e 0-0'ın rövanşında uzatmalarda 2-1 mağlup olarak, Devler Ligi'ne veda ederek, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam etmek durumunda kalmıştı.

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Slovacko ile eşleşen temsilcimiz, üst tura çıkmak için çalışmalarını yaparken Jorge Jesus UEFA’ya yolladığı 25 kişilik listedeki eksikler dikkat çekti.

KADRODA OLMAYANLAR

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Tecrübeli çalıştırıcının direktifiyle gönderilen listede Joao Pedro, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Pelkas, Steven Caulker, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp, Max Meyer, Tiago Çukur ve Samatta yer almadı.

ALTAY ŞOKU

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Sarı-Lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Altay Bayındır'ın Slovacko maçında riske edilmeyeceği öğrenilirken, kaleyi Ertuğrul Çetin'in koruyacağı öğrenildi.

"ARDA OYNAMAZSA İSTİFA"

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En çok merak edilen konulardan bir diğeri de Arda Güler... Dinamo Kiev maçında 11'de şans bulamaya genç oyuncu için taraftar Jesus'a tepki gösterirken, Slovacko mücadelesi öncesinde de sosyal medyada Arda Güler paylaşımlarının çokluğu dikkat çekiyor. Taraftarlar yaptıkları paylaşımlarda "Arda Güler Slovacko Maçında 11 Başlamazsa istifa" yorumlarında bulunsa da Portekizli hocanın bu karşılaşmada genç oyuncuya 11'de şans vermesi beklenmiyor.

Tecrübeli teknik direktörün, Kiev maçındaki kadrosundan sakatlıklar ve mecburi listeden çıkarılanlar haricinde değişikliğe gitmeyeceği öğrenildi.Savunma arkası koşulara ve orta alandaki boşluklara dikkat çeken Portekizli çalıştırıcının taktiksel düzeni bozmayacağı belirtildi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL SLOVACKO MAÇI 11'İ

Ertuğrul Çetin
Osayi Samuel
Luan Peres
Attila Szalai
Ferdi Kadıoğlu
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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Arda Güler fenerbahçe ilk 11
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