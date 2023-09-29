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Son dakika: Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İki takım farkı açıyor...

29.09.2023 19:06 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 6 hafta geride kalırken, heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 6'da 6 yapan Fenerbahçe; 18 puanla liderliğini sürdürürken, 2. sıradaki Galatasaray 16 puanla takibine devam ediyor. 11 puanlı Adana Demirspor 3. basamakta yer alırken, aynı puandaki Rizespor ise 4. sırada bulunuyor. Bu durumun ardından Süper Lig'deki şampiyonluk oranları da değişti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3. hafta erteleme maçlarının da oynanmasıyla birlikte puan durumu şekillendi. Fenerbahçe, konuk ettiği Başakşehir'i 4-0 mağlup etti ve 6'da 6 yaparak 18 puanla liderliğini sürdürdü.

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İkinci sıradaki Galatasaray ise İstanbulspor deplasmanında Mauro Icardi'nin golüyle güldü ve puanını 16'ya yükselterek ikinci sırada takibini sürdürdü.

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Adana Demirspor, ağırladığı Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti ve 11 puanla 3. sırada yer aldı.

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Bu sonuçların ardından Süper Lig şampiyonluk oranları ise değişti. İşte yeni şampiyonluk oranları;

İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

İSTANBULSPOR - 1000.00

İSTANBULSPOR - 1000.00

PENDİKSPOR - 1000.00

PENDİKSPOR - 1000.00

GAZİANTEP FK - 1000.00

GAZİANTEP FK - 1000.00

HATAYSPOR - 750.00

HATAYSPOR - 750.00

ÇAYKUR RİZESPOR - 500.00

ÇAYKUR RİZESPOR - 500.00
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