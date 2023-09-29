Son dakika: Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İki takım farkı açıyor...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3. hafta erteleme maçlarının da oynanmasıyla birlikte puan durumu şekillendi. Fenerbahçe, konuk ettiği Başakşehir'i 4-0 mağlup etti ve 6'da 6 yaparak 18 puanla liderliğini sürdürdü.

İkinci sıradaki Galatasaray ise İstanbulspor deplasmanında Mauro Icardi'nin golüyle güldü ve puanını 16'ya yükselterek ikinci sırada takibini sürdürdü.

Adana Demirspor, ağırladığı Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti ve 11 puanla 3. sırada yer aldı.

Bu sonuçların ardından Süper Lig şampiyonluk oranları ise değişti. İşte yeni şampiyonluk oranları;