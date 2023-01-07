Son dakika: Wout Weghorst golünü attı, armayı öptü ve el salladı! Beşiktaş'a veda mı ediyor? Taraftarlar önce sevindi sonra endişelendi! Resmi açıklama ise hemen geldi...

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Cenk Tosun ve 45+6. dakikada Wout Weghorst kaydetti. Siyah - beyazlıların 2. golünü atan Weghorst, sosyal medyanın gündemine oturdu.

TAKIMINI 2-0 ÖNE GEÇİRDİ

Nathan Redmond'un ara pasıyla birlikte ceza sahası içinde topla buluşan Weghorst, dar açıdan yaptığı vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi.

ARMAYI ÖPTÜ, KALP YAPTI VE EL SALLADI

Hollandalı yıldızın attığı golden sonra yaptığı sevinç, taraftarları önce sevindirirken sonra ise endişelendirdi. Weghorst; golünün ardından Beşiktaş armasını öptü, kalp yaptı ve taraftarlara el sallayarak takım arkadaşlarıyla sevincini paylaştı.

TARAFTARLAR MERAKLANDI

Bu sevincin ardından meraklanan Beşiktaşlı futbolseverler, sosyal medyada "Wout Weghorst takımdan gidiyor mu?" şeklinde yorumlarda bulundu.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Golcü oyuncuyla ilgili ilk açıklama ise menajeri Simon Cziommer'den geldi. Fanatik muhabiri Gökmen Özcan, Cziommer'in "Her şey yolunda, bir porblem yok. Wout sadece bir kutlama yaptı." dediğini yazdı. İşte o anlar...