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  4. Son dakika: Wout Weghorst golünü attı, armayı öptü ve el salladı! Beşiktaş'a veda mı ediyor? Taraftarlar önce sevindi sonra endişelendi! Resmi açıklama ise hemen geldi...

Son dakika: Wout Weghorst golünü attı, armayı öptü ve el salladı! Beşiktaş'a veda mı ediyor? Taraftarlar önce sevindi sonra endişelendi! Resmi açıklama ise hemen geldi...

07.01.2023 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı. Siyah - beyazlıların 2. golünü kaydeden Wout Weghorst'un sevinci ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Golden sonra taraftarlara doğru yönelen Hollandalı yıldız, önce armayı öptü sonra kalp yaptı ve en sonunda el salladı. Weghorst'un sevinci taraftarları endişelendirirken, resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Cenk Tosun ve 45+6. dakikada Wout Weghorst kaydetti. Siyah - beyazlıların 2. golünü atan Weghorst, sosyal medyanın gündemine oturdu.

TAKIMINI 2-0 ÖNE GEÇİRDİ

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Nathan Redmond'un ara pasıyla birlikte ceza sahası içinde topla buluşan Weghorst, dar açıdan yaptığı vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi.

ARMAYI ÖPTÜ, KALP YAPTI VE EL SALLADI

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Hollandalı yıldızın attığı golden sonra yaptığı sevinç, taraftarları önce sevindirirken sonra ise endişelendirdi. Weghorst; golünün ardından Beşiktaş armasını öptü, kalp yaptı ve taraftarlara el sallayarak takım arkadaşlarıyla sevincini paylaştı.

TARAFTARLAR MERAKLANDI

Bu sevincin ardından meraklanan Beşiktaşlı futbolseverler, sosyal medyada "Wout Weghorst takımdan gidiyor mu?" şeklinde yorumlarda bulundu.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

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Golcü oyuncuyla ilgili ilk açıklama ise menajeri Simon Cziommer'den geldi. Fanatik muhabiri Gökmen Özcan, Cziommer'in "Her şey yolunda, bir porblem yok. Wout sadece bir kutlama yaptı." dediğini yazdı. İşte o anlar...

İŞTE WEGHORST'UN GOL SEVİNCİ

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