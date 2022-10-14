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Son dakika: Yok artık Mertens! Oğluna vereceği Türk ismini açıkladı

14.10.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Napoli'de uzun yıllar forma giymesinin ardından Galatasaray'ın yolunu tutan Belçikalı oyuncu Dries Mertens, Galatasaray televizyonuna özel açıklamalarda bulundu. Daha çok saha dışı hayatından bahseden Mertens İstanbul'u çok sevdiklerini söylerken, tecrübeli oyuncunun eşi Katrin Kerkhofs çocuklarına Türk ismi verebileceklerini söyledi. İşte detaylar...

Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yeni sezon öncesi Napoli'den kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük ses getiren Belçikalı süper yıldız Dries Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ile birlikte kulüp televizyonuna samimi açıklamalarda bulundu.

Türkiye’yi ve İstanbul’u çok sevdiğini dile getiren Mertens, "Türkiye’ye ilk geldiğimizde muhteşem bir atmosferle karşılandık. Türkiye’yi ve İstanbul’u çok sevdik. Buraya geldikten sonra da hemen ev bakmaya başladık ve şu anda muhteşem bir yerde yaşıyoruz." diye konuştu.

"BEBEK BENİ DEĞİŞTİRDİ"

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Çocuk sahibi olmanın hayatında önemli değişiklikler yarattığını dile getiren Dries Mertens, "Çocuğumuzun hayatımıza girmiş olmasından dolayı çok memnunum. Daha önce eve geldiğim zaman eşim vardı, tabi ki eşimi görmekten dolayı çok mutluluk duyuyorum ama artık bebeğimiz de var. Bu beni insan olarak çok fazla değiştirdi." ifadelerini kullandı.

LAKABININ NEDENİNİ AÇIKLADI

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Napoli'deki lakabının Ciro olması hakkında konuşan Mertens, "Ciro, Napoli’de aslında Napoli’lere verilen bir lakapmış, benim de lakabım Ciro’ydu. Orada 9 sene yaşadıktan sonra oradan bir hatıra olsun istedik ve bunun için de oğlumuzun ismini Ciro Romeo koyduk." açıklamasını yaptı.

TÜRK İSMİNİ AÇIKLADI

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Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs ise, "Belki iki sene burada yaşadıktan sonra da oğlumuza Mehmet ismini de verebiliriz. Dries çok mükemmel bir baba, geldiğinizde de gördüğünüz gibi oğluyla çok ilgileniyor, biberon dahi veriyor. Onun haricinde sürekli onunla zaman geçirmeye çalışıyor, ona bakıyor belki şakayla karışık baba olarak eş olmaktan çok daha iyi (şaka yapıyor)" şeklinde konuştu.

MERTENS VE AİLESİ

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son dakika galatasaray mertens ak sezon
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