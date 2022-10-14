Son dakika: Yok artık Mertens! Oğluna vereceği Türk ismini açıkladı

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi Napoli'den kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük ses getiren Belçikalı süper yıldız Dries Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ile birlikte kulüp televizyonuna samimi açıklamalarda bulundu.

Türkiye’yi ve İstanbul’u çok sevdiğini dile getiren Mertens, "Türkiye’ye ilk geldiğimizde muhteşem bir atmosferle karşılandık. Türkiye’yi ve İstanbul’u çok sevdik. Buraya geldikten sonra da hemen ev bakmaya başladık ve şu anda muhteşem bir yerde yaşıyoruz." diye konuştu.

"BEBEK BENİ DEĞİŞTİRDİ"

Çocuk sahibi olmanın hayatında önemli değişiklikler yarattığını dile getiren Dries Mertens, "Çocuğumuzun hayatımıza girmiş olmasından dolayı çok memnunum. Daha önce eve geldiğim zaman eşim vardı, tabi ki eşimi görmekten dolayı çok mutluluk duyuyorum ama artık bebeğimiz de var. Bu beni insan olarak çok fazla değiştirdi." ifadelerini kullandı.

LAKABININ NEDENİNİ AÇIKLADI

Napoli'deki lakabının Ciro olması hakkında konuşan Mertens, "Ciro, Napoli’de aslında Napoli’lere verilen bir lakapmış, benim de lakabım Ciro’ydu. Orada 9 sene yaşadıktan sonra oradan bir hatıra olsun istedik ve bunun için de oğlumuzun ismini Ciro Romeo koyduk." açıklamasını yaptı.

TÜRK İSMİNİ AÇIKLADI

Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs ise, "Belki iki sene burada yaşadıktan sonra da oğlumuza Mehmet ismini de verebiliriz. Dries çok mükemmel bir baba, geldiğinizde de gördüğünüz gibi oğluyla çok ilgileniyor, biberon dahi veriyor. Onun haricinde sürekli onunla zaman geçirmeye çalışıyor, ona bakıyor belki şakayla karışık baba olarak eş olmaktan çok daha iyi (şaka yapıyor)" şeklinde konuştu.