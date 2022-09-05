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Son yağışlar Tunca'nın debisini üç, Meriç'in debisini iki kattan fazla artırdı

05.09.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yağışlar Tunca'nın debisini üç, Meriç'in debisini iki kattan fazla artırdı

EDİRNE (AA) - Edirne'de ve kaynağını aldığı Bulgaristan'da son dönemdeki yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debisinin yükselmesinde etkili oldu.

Yaz aylarındaki kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı su seviyeleri düşen nehirlere sağanaklar can suyu oldu. Bazı bölgelerinde kuruma noktasına gelen ve su seviyesi dip yapan nehirlerin debileri mevsim normallerine dönmeye başladı.

Geçen ay oldukça düşük seviyede akan ve debisi saniyede 3 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nin debisi üç kattan fazla artarken Suakacağı İstasyonu'nda saniyede 10 metreküp olarak kaydedildi.

Meriç Nehri'nde de su seviyesi gözle görülür şekilde yükseldi, nehir yatağında oluşan kum adacıkları gözden kayboldu.

Meriç Nehri'nin geçen ay ölçümünde 59 metreküp/saniye olan debisi 2 kattan fazla artarak 136 metreküp/saniyeye çıktı.

Son yağışlar Tunca'nın debisini üç, Meriç'in debisini iki kattan fazla artırdı

Son yağışlar Tunca'nın debisini üç, Meriç'in debisini iki kattan fazla artırdı

Son yağışlar Tunca'nın debisini üç, Meriç'in debisini iki kattan fazla artırdı

Son yağışlar Tunca'nın debisini üç, Meriç'in debisini iki kattan fazla artırdı

Son yağışlar Tunca'nın debisini üç, Meriç'in debisini iki kattan fazla artırdı

Son yağışlar Tunca'nın debisini üç, Meriç'in debisini iki kattan fazla artırdı

Son yağışlar Tunca'nın debisini üç, Meriç'in debisini iki kattan fazla artırdı

Son yağışlar Tunca'nın debisini üç, Meriç'in debisini iki kattan fazla artırdı

Son yağışlar Tunca'nın debisini üç, Meriç'in debisini iki kattan fazla artırdı

Son yağışlar Tunca'nın debisini üç, Meriç'in debisini iki kattan fazla artırdı

Son yağışlar Tunca'nın debisini üç, Meriç'in debisini iki kattan fazla artırdı

Son yağışlar Tunca'nın debisini üç, Meriç'in debisini iki kattan fazla artırdı

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