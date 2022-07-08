Sosyal medya aracılığıyla buluşan hayvanseverler sahipsiz canlar için yuva yapıyor

Adapazarı ilçesinde kırsal bölgelerde yaşayan sahipsiz hayvanlar için harekete geçen hayvanseverler, yaptıkları kulübeleri yaşam alanlarına yerleştiriyor.

Sosyal medyada "Sevpati" isimli sayfa üzerinden bir araya gelen gönüllüler, sahipsiz hayvanların kış aylarını sıcak ortamda geçirmeleri için bahçelerinde kendi imkanlarıyla paletlerden köpek kulübesi imal ediyor.

Adapazarı Belediyesinin de katkı sağladığı yaşam alanlarındaki yaklaşık 3 bin sahipsiz hayvan için belirli noktalara bir yılda 550 kulübe yerleştirildi.

Belediye tarafından fabrikalardan toplanan artık yemeklerle gönüllülerin sağladığı mamalarla beslenen hayvanlara ayrıca aşı, bakım ve kısırlaştırma hizmeti de veriliyor.

- "Hedefimiz, bin adedi kış gelmeden tamamlamak"

Grubun gönüllülerinden Serdivan Mehmet Zorlu İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni Özcan Özden, AA muhabirine, yaşam alanı projesini Adapazarı Belediyesi ile hayata geçirdiklerini belirtti.

Özden, 3 bölgede 8 yaşam alanının bulunduğunu aktararak, "Sahada 3 bin can var, bu canların bir an evvel bir araya toplanması lazım. Buradaki sıkıntıları Adapazarı Belediyesi ile gideriyoruz. Kısırlaştırma ve tedavi ihtiyaç olduğunda haber veriyorum, ekipler tedavi ettikten sonra tekrar yaşam alanlarına getiriyorlar." dedi.

Özcan Özden, şunları kaydetti:

"Yaşam alanlarında bir yıl içerisinde 550 kulübe yaptık. Hedefimiz, bin adedi kış gelmeden tamamlamak. Kulübe yapımında sadece malzeme kabul ediyoruz. Gönüllü insanlarımız malzemeleri getiriyorlar, biz de gençlerle bahçemizde üretip sahaya kuruyoruz. Aslında hedefimiz, bu yaşam alanlarını eğitim sahası yapmak. Çocukların okullarda öğrendiklerini mutlaka doğada uygulamaları gerekiyor, orası da burası. Canlarla iç içe büyüyen çocuklarda vicdan ve merhamet göreceksiniz."