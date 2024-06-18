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Sosyal medya Türk taraftarı konuşuyor! Yüzüne taktığı maskeyle Almanya'da gündeme oturdu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.06.2024 16:38
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A Milli Futbol Takımı’nın bu akşam 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Gürcistan ile karşılaşacağı müsabakanın öncesinde A Millİ Takımı desteklemek üzere maçın oynanacağı Dortmund'da bulunan Türk taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun organize ettiği "Taraftar Yürüyüşü" etkinliğinde buluştu.

Taraftarların yerel saatle 12.00'den itibaren KleppingStraße'de kurulan Fan Zone'da toplanmasıyla başlayan etkinlik için özel olarak hazırlanan Milli Takım Taraftar Otobüsü'nde sanatçılar Sefo ve Murda, sevilen şarkılarına yer verdikleri performanslarıyla alana gelen taraftarları coşturdu. Sefo, A Milli Takıma EURO 2024 serüveni için hazırlayarak armağan ettiği "Türkiye'm" şarkısını seslendirirken, taraftarlar da kendisine eşlik etti.

MASKELİ TARAFTAR GÜNDEM OLDU

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Korku filmi maskesi takan bir kişi kalabalık içinde dikkat çekmeyi başardı. Yayıncı kuruluş muhabirinin "Bu maske nedir?" sorusuna cevap veren taraftar "Bu maske bizim korkunçluğumuzu gösteriyor. Bütün dünya görsün ne kadar korkunç olduğumuzu." ifadelerini kullandı.

Euro 2024 Canlı Skor

ALMANYA'DAKİ TÜRKLER MİLLİ MAÇA HAZIR

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Anahtar Kelimeler:
euro 2024 türkiye milli takımı
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