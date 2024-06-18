Sosyal medya Türk taraftarı konuşuyor! Yüzüne taktığı maskeyle Almanya'da gündeme oturdu

Taraftarların yerel saatle 12.00'den itibaren KleppingStraße'de kurulan Fan Zone'da toplanmasıyla başlayan etkinlik için özel olarak hazırlanan Milli Takım Taraftar Otobüsü'nde sanatçılar Sefo ve Murda, sevilen şarkılarına yer verdikleri performanslarıyla alana gelen taraftarları coşturdu. Sefo, A Milli Takıma EURO 2024 serüveni için hazırlayarak armağan ettiği "Türkiye'm" şarkısını seslendirirken, taraftarlar da kendisine eşlik etti.

MASKELİ TARAFTAR GÜNDEM OLDU

Korku filmi maskesi takan bir kişi kalabalık içinde dikkat çekmeyi başardı. Yayıncı kuruluş muhabirinin "Bu maske nedir?" sorusuna cevap veren taraftar "Bu maske bizim korkunçluğumuzu gösteriyor. Bütün dünya görsün ne kadar korkunç olduğumuzu." ifadelerini kullandı.

