SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Şükrü Köksal Ünlü kimdir? Şükrü Köksal Ünlü kaç yaşında ve nereli?

Şükrü Köksal Ünlü kimdir? Şükrü Köksal Ünlü kaç yaşında ve nereli?

23.06.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetiminde görevler yeni sahiplerini buldu. Başkanlık görevine Burak Elmas getirilirken, genel sekreter olarak ise Şükrü Köksal Ünlü seçildi. Taraflar tarafından Şükrü Köksal Ünlü'nün hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Şükrü Köksal Ünlü kimdir? Şükrü Köksal Ünlü kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizde...

Galatasaray yönetiminde görev dağılımı gerçekleştirildi. Yeni başkan Burak Elmas olurken, Galatasaray genel sekreteri ise Şükrü Köksal Ünlü oldu. Lüks markalarda 30 yıllık distribütörlük deneyimine sahip Şükrü Köksal Ünlü'nün hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki Şükrü Köksal Ünlü kimdir, nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir?

Galatasaray yeni genel sekteri Şükrü Köksal Ünlü kimdir?

Galatasaray Spor Kulübü'nde bugün gerçekleştirilen seçimler sonucu görevler yeni sahiplerini buldu. Yeni başkan Burak Elmas olurken, genel sekreterlik görevine Şükrü Köksal Ünlü seçildi.

ŞÜKRÜ KÖKSAL ÜNLÜ KİMDİR?

ŞÜKRÜ KÖKSAL ÜNLÜ KİMDİR?
Şükrü Köksal Ünlü, 1966 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ünlü, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Filolojisi bölümünde eğitimini tamamlamıştır. DD Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini halen yapmaktadır.
Öte yandan Yeşim Somer evli olan Ünlü, Yeşilçam oyuncusu Önder Somer’in damadıdır. Birçok STK ve dernekte üyeliği bulunmaktadır.

30 YILLIK TECRÜBE

30 YILLIK TECRÜBE
Aynı zamanda lüks marka distribütörlük, işletme ve mağazacılık yönetiminde faaliyetler göstermektedir. Ve bu sektörde yaklaşık 30 yıllık deneyime sahiptir. İsviçre Ticaret Odası, Denetleme Kurulu ve Moda Deniz Kulübü Disiplin Kurulu üyelikleri bulunuyor.

"BİRLİKTE ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

"BİRLİKTE ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"
Seçimlerin gerçekleştirilmesinin ardından bir Twitter'da paylaşım yapan Ünlü, “Dün, hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşadım. Mutluluğumu ve başarımızı paylaşan, kutlayan tüm dostlara teşekkür ediyorum. Var olun. Yükümüz ve sorumluluğumuz ağır bunun bilincindeyiz. Ancak inancımız ve çalışma azmimiz büyük. Birlikte her zorluğun üstesinden geliriz.” ifadelerini kullandı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ben söyleyeyim Fatih Terim in kuklaları hiçbir futbol anlayışına sahip olmayan Arda Belhanda gibi torpilli adamların kulübe alacak kişiye bile tık cıkaramayacak kuklalar daha yeni başlıyor hepiniz bu sene göreceksiniz hele bir alın bu bitik çöpleri

En Çok Okunan Haberler

Partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini affetmedi

Partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini affetmedi

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Milan Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor

Milan Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor

Nando De Colo, 1 yıl daha Fenerbahçe Beko'da

Nando De Colo, 1 yıl daha Fenerbahçe Beko'da

Yeni durağı Türkiye! Anlaşma sağlandı

Yeni durağı Türkiye! Anlaşma sağlandı

F.Bahçe'nin Attila Szalai hedefi 30 milyon Euro

F.Bahçe'nin Attila Szalai hedefi 30 milyon Euro

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Milli Takım'da şok eden kavga!

Milli Takım'da şok eden kavga!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Şenol Güneş'ten istifa açıklaması

Şenol Güneş'ten istifa açıklaması

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.