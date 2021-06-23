Şükrü Köksal Ünlü kimdir? Şükrü Köksal Ünlü kaç yaşında ve nereli?

Galatasaray yönetiminde görev dağılımı gerçekleştirildi. Yeni başkan Burak Elmas olurken, Galatasaray genel sekreteri ise Şükrü Köksal Ünlü oldu. Lüks markalarda 30 yıllık distribütörlük deneyimine sahip Şükrü Köksal Ünlü'nün hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki Şükrü Köksal Ünlü kimdir, nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir?

Galatasaray yeni genel sekteri Şükrü Köksal Ünlü kimdir?

Galatasaray Spor Kulübü'nde bugün gerçekleştirilen seçimler sonucu görevler yeni sahiplerini buldu. Yeni başkan Burak Elmas olurken, genel sekreterlik görevine Şükrü Köksal Ünlü seçildi.

ŞÜKRÜ KÖKSAL ÜNLÜ KİMDİR? Şükrü Köksal Ünlü, 1966 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ünlü, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Filolojisi bölümünde eğitimini tamamlamıştır. DD Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini halen yapmaktadır.

Öte yandan Yeşim Somer evli olan Ünlü, Yeşilçam oyuncusu Önder Somer’in damadıdır. Birçok STK ve dernekte üyeliği bulunmaktadır.

30 YILLIK TECRÜBE Aynı zamanda lüks marka distribütörlük, işletme ve mağazacılık yönetiminde faaliyetler göstermektedir. Ve bu sektörde yaklaşık 30 yıllık deneyime sahiptir. İsviçre Ticaret Odası, Denetleme Kurulu ve Moda Deniz Kulübü Disiplin Kurulu üyelikleri bulunuyor.