Sultangazi Belediyesinden öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi Belediyesi, üniversite sınavına giren öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi için başlattığı ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetini bu yıl da devam ettiriyor.

Belediye, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilerin geleceğine katkı sunmak adına belediye bünyesinde ilçenin 6 ayrı noktasında tercih danışmanlığı ofisi kurdu.

Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), dileyen gençlere, tercih noktalarında ücretsiz üniversite tercih danışmanlık hizmeti sunuyor. Ayrıca bu yıl, geçen yıllarda SEDA ile başarıya ulaşarak üniversitede okuyan öğrenciler ile mezunlar, kurulan tercih noktalarında gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşıyor.

Gençlerin kendilerine en uygun üniversite ve bölümü seçmeleri için kurulan stantlar, 5 Ağustos'a kadar 10.00 ila 20.00 saatleri arasında açık olacak.

Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda kurulan tercih noktasında yaptığı açıklamada, SEDA'nın 58 öğretmenle bin 700 öğrenciye eğitim hizmeti verdiğini söyledi.

Üniversite ve liselere giriş sınavlarına hazırlanan gençlere dershane hizmetinden çok daha kaliteli bir hizmeti ücretsiz sunmaya çalıştıklarını belirten Yıldırım, "SEDA, 5 şubesiyle Sultangazi'nin farklı mahallelerinde hizmet veriyor. Projemiz kapsamında öğrencilerimizin tamamını sınavlarla buraya alıyoruz. Yıl boyu dersler, etütler, kaynak kitaplar, mentorluk ve yaşam koçluğuyla gençlerimizi sınavlara hazırlamaya çalışıyoruz. Çok şükür bunların meyvelerini de fazlasıyla topluyoruz. Hem LGS hem de YKS'de aldığımız başarılar bizleri ciddi anlamda gururlandırıyor." diye konuştu.

Yıldırım, kurdukları tercih merkezleriyle de öğrencilere yardımcı olduklarını kaydederek, "8 Temmuz'da başladık LGS'yle beraber. 5 Ağustos'a kadar buradayız. Her gün binlerce öğrencimiz ailesiyle beraber buradan danışmanlık alıyorlar. Daha önce Sultangazi Eğitim ve Destek Akademimizden mezun olmuş, üniversitelerin tıp, eczacılık, diş hekimliği, sosyoloji, eğitim ve hukuk fakültelerinde okuyan çocuklarımız burada gönüllü olarak bulunuyorlar. O bölümleri seçmek isteyen çocuklara mentorluk yapıyorlar. Onları nasıl bir bölümün ve nasıl bir üniversite hayatının beklediği noktasında bilgi veriyorlar." ifadelerini kullandı.

YKS sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testi (TYT) 100'üncüsü Rabia Ceylan, tıp okumak istediğini ancak üniversite konusunda kararsız kaldığını söyledi.

Tıp okuyan öğrencilerin tercih noktasında kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Ceylan, "Onların sayesinde kararsızlığımı giderdim. Hocalar da sağ olsun psikolojik olarak çok destek oluyorlar." diye konuştu.