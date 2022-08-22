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  4. Süper Lig tarihinde bir ilk olabilir! Fenerbahçe Adana Demirspor maçında penaltı kazanırsa...

Süper Lig tarihinde bir ilk olabilir! Fenerbahçe Adana Demirspor maçında penaltı kazanırsa...

22.08.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberi... Portekiz ikinci ligi olan Seguda Liga'da oynanan Feirense-Leixões SC maçında oldukça ilginç bir an yaşandı. Karşılaşmanın 65. dakikasında takımına beraberliği getiren 24 yaşındaki Portekizli Jardel'in vuruşu sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan bu golü beğenen Fenerbahçeli Serdar Dursun'a ise taraftar 'Lütfen deneme' telkinlerinde bulundu. İşte detaylar...

Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Portekiz ikinci liginde heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 3. hafta karşılaşmasında Feirense, sahasında Leixões SC ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 beraberlikle son ererken, ev sahibi ekibin tek golü karşılaşmanın 65. dakikasında kullandığı penaltı vuruşunda Jardel'den geldi ve takımına 1 puanı bu getirmeyi başardı.

SQUID GAME PENALTISI!

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Karşılaşmanın 65. dakikasında Jardel'in kullandığı penaltı vuruşu, adeta karşılaşmanın önüne geçti. 24 yaşındaki Portekizli oyuncu, kazanılan penaltıda topun başına geçerken, ünlü Kore dizisi Squid Game'in bir bölümündeki oyundan esinlenerek topa vurmadan önce 7 saniye adeta dondu ve şutunu çekti. Kaleci doğru köşeyi tahmin etsede topu çıkaramadı ve Jardel bu golle takımına beraberliği getirdi. Taraftarlar bu vuruşla ilgili yaptığı paylaşımlarda "Tarihin en iyi penaltı vuruşu" yorumunda bulundu.

90'DA KAÇIRDI!

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Karşılaşmanın 90. dakikasında ikinci kez penaltı kazanan Feirense'de topun başına tekrar Jardel geçerken, ikinci kez 'Squid Game' penaltısı denedi ancak bu kez başarılı olamadı.

SERDAR DURSUN BEĞENDİ!

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Jardel'in bu penaltısı sosyal medyada da gündem olurken, Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun paylaşılan bu gole beğeni attığı görüldü. Ayrıca Dursun gönderiye yorum da bıraktı. 30 yaşındaki oyuncunun gönderiyi beğendiğini ve yorumladığını gören Sarı-Lacivertli taraftarlar ise "Serdar ne olur deneme", "Serdar'ı biri tutsun", "Akşam penaltı olursa çok değişik bişey geliyor hazır olun" yorumlarında bulundu.

SERDAR DURSUN FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Portekiz Serdar Dursun Squid Game son dakika fenerbahçe
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