Survivor 2025’te hangi ünlü isimler yer alıyor? Survivor 2025 kadrosu sosyal medyada gündem oldu

Survivor 2025 için heyecan dorukta! Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunacağı Survivor 2025 kadrosu sosyal medyayı salladı. Peki, Survivor 2025’te hangi ünlüler yer alacak? İşte kadroda yer alan isimler…

Programın tanıtım afişi sosyal medyada paylaşıldı ve büyük bir yankı uyandırdı. Survivor 2025’in kadrosu, her zamanki gibi merakla beklenen isimlerden oluşuyor. Hem ünlü hem de gönüllü yarışmacılar, kıyasıya rekabet için hazırlıklarını tamamladı.

SURVIVOR 2025: İSMAİL BALANA, BATUHAN VE DAHASI...

Survivor 2025 kadrosunda All Star takımında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Hikmet yer alıyor.

Survivor 2025 yeni yarışmacıları ise Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgoz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan, Kübra Avcı olarak duyuruldu.

Survivor 2025 yarışmacıları sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.