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Survivor 2025’te hangi ünlü isimler yer alıyor? Survivor 2025 kadrosu sosyal medyada gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.12.2024 10:03
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Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2025'in tanıtım çekimleri yapıldı ve sosyal medyada paylaşılan tanıtım afişi büyük ilgi gördü. Survivor 2025’te hangi ünlü isimler yer alıyor? Survivor 2025 kadrosu sosyal medyada gündem oldu.

Survivor 2025 için heyecan dorukta! Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunacağı Survivor 2025 kadrosu sosyal medyayı salladı. Peki, Survivor 2025’te hangi ünlüler yer alacak? İşte kadroda yer alan isimler…

Programın tanıtım afişi sosyal medyada paylaşıldı ve büyük bir yankı uyandırdı. Survivor 2025’in kadrosu, her zamanki gibi merakla beklenen isimlerden oluşuyor. Hem ünlü hem de gönüllü yarışmacılar, kıyasıya rekabet için hazırlıklarını tamamladı.

SURVIVOR 2025: İSMAİL BALANA, BATUHAN VE DAHASI...

Survivor 2025 kadrosunda All Star takımında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Hikmet yer alıyor.

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Survivor 2025 yeni yarışmacıları ise Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgoz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan, Kübra Avcı olarak duyuruldu.

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Survivor 2025 yarışmacıları sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

2025 KADROSU BEĞENİLMEDİ

Anahtar Kelimeler:
İsmail Balaban Survivor 2025
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