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DNA incelemesi bekleniyordu! Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın halleri gündemde: "Kadın çok gergin"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.12.2024 08:21
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Hacı Sabancı bir süredir başka bir kadından çocuğu olduğu iddiasıyla gündeme geldi. Hacı Sabancı'nın babalık davasında DNA incelemesi beklenirken Sabancı ve eşi Nazlı Kayı Sabancı bir davette boy gösterdi ama ne göstermek... Nazlı Sabancı'nın gergin halleri ve eşine sarılmaması sosyal medyada gündem oldu.

DNA incelemesi bekleniyordu! Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın halleri gündemde: "Kadın çok gergin"

Hacı Sabancı, bir süredir birliktelik yaşadığı Nazlı Kayı ile 10 Ekim 2021'de sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift Arzu Alara adını verdikleri kızlarını 15 Ağustos 2023'te kucaklarına aldı. Sabancı ailesi bu süreçte bir iddia ile sarsıldı.

Hacı Sabancı’ya Fatma D. 3 yaşındaki oğlu Uzay’ın babası olduğu iddiasıyla dava açtı. Hacı Sabancı ile DNA örneklerinin eşleşip eşleşmediğinin tespiti için gerekli testleri veren Fatma D.'nin ardından Sabancı'nın örnek vermesi bekleniyordu.

Hacı Sabancı geçtiğimiz hafta ek süre istedikten sonra sonra eşi Nazlı Kayı Sabancı ile bir davette görüntülendi.

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Nazlı ve Hacı Sabancı, İstanbul Modern Galası'nda poz verirken ikilinin gerginliği sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Özellikle Nazlı Sabancı'nın eşine sarılmaması ve hareketleri gözlerden kaçmazken yorumlar da gecikmedi.

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Nazlı Sabancı'yı görenler "Uzay bebek sorulacak mı stresi bu", "Kız neden çok gergin?","Nazlı çok gergin poz vermek de istemiyor gibi", "Kadını zorla getirmişler gibi" yorumlarında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Hacı Sabancı Nazlı Kayı nazlı sabancı
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