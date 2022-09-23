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Survivor Nagihan Karadere'den cinsel istismar itirafı! "Bana sarılıp öpmeye başladı"

23.09.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasının öne çıkan isimlerinden Nagihan Karadere Gökhan Çınar'a konuk oldu. Survivor Nagihan yayında yaşadığı cinsel istismarı anlattı. Survivor yarışmasındaki kavgalarıyla adından söz ettiren Karadere "Bu konuların çocuklarımıza öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum" yorumunda bulundu.

Survivor yarışmasında performansıyla öne çıkan ve Nisa'nın birinci olmasını açık açık eleştiren Nagihan Karadere, Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtladı.

Çocukluğunda yaşadığı cinsel istismarı anlatan Nagihan Karadere anlattıklarıyla sosyal medyada gündem oldu.

KORKUNÇ OLAYI ANLATTI

Survivor Nagihan yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben henüz 12 yaşındayken bir istismar yaşadım. O dönemler küçük bir kasabada yaşadığımız için akrabalara gidip gelme olayları çok fazla oluyordu. Uzak bir akraba diyebilirim hatta bu olay için. Her gittiğimiz yerde insanlara hizmet etmeyi de çok severdim.
Mutfağa gider evdekilere çay servisi yapardım. Bir gün yine böyle bir durumda salonda herkes otururken ben mutfağa bardakları bırakmaya gitmiştim.
Arkamdan birisi geldi ve sarıldı. Ben herhalde yengemdir diye düşündüm. Arkama dönüp baktığımda uzak akrabalardan birini gördüm. Bana sarılıp öpmeye başladı. Ne yapacağımı bilemedim."

"ELİM AYAĞIM TİTREDİ"

"ELİM AYAĞIM TİTREDİ"
Nagihan Karadere yaşadığı olayla şoke olduğunu anlatırken "Vücudum taş kesti ve elim ayağım titremeye başladı. O an sesim çıkmasın ki kimse ayaklanmasın diye düşündüm. Bunun sonrası da oldu. Bu anlattığım ilk olanıydı. Ne yapmam gerektiğini hiç bilemedim" dedi.
"Günlerce uykularım kaçtı. Bu olayı anneme söylemek istedim ama söyleyemedim" diyen Survivor Nagihan sözlerine şöyle devam etti:

"Ortaya bir şey atıp da çocuk olduğum için yalan konuştuğumu düşünürler diye bir şey yapamadım. Ebeveynlerin çocuklara bunu erken yaşta öğretmesi gerekiyor. Bu olayların ardından aynı aile bizimkilerle sürekli görüşmek istiyordu. Bir gün dayanamadım ve başladım ağlamaya."

"ANNEM ÜZERİME ÇOK TİTREMEYE BAŞLADI"

"ANNEM ÜZERİME ÇOK TİTREMEYE BAŞLADI"
Annem yanıma geldi ve 'neden giyinmedin?' dedi. Ben 'gitmek istemiyorum' dedim. Kaybedecek hiçbir şeyim yoktu gerekirse beni dövsün, bana ceza versin diye düşündüm. Bunları göze aldım ve olayı anlattım. Siz içeride otururken mutfağa gittiğimde bunları yaşadım ve korktum size söyleyemedim dedim. Gitmeyelim lütfen dedim. O gün oraya gitmedik ve annem bana sarıldı."
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Nagihan Karadere ele
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