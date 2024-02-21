Survivor Nefise'nin o görüntüleri sosyal medyayı salladı! "Sigara içerken kameraya mı yakalandı?"

2023 Survivor şampiyonu olan ve Survivor 2024 All Star kadrosunda da yer alan Nefise Karatay sosyal medyanın gündeminde. Aleyna'ya ettiği küfürler yüzünden tepki çeken yarışmacı şimdi de kameraya yansıyan başka görüntüleriyle dikkat çekti.

Pınar ve Sema kavgası sırasında kameralara yakalanan ve elinde bir şey sakladığı görülen Nefise'nin o halleri sosyal medyada tepki çekti.

Survivor seyircileri "Acun Ilıcalı açıklama yapmalı" derken bazı fanlar ise "Resmen sigara içiyor", "Olamaz böyle rezillik" yorumlarında bulundu.

İşte yapılan bazı yorumlar...



