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Survivor Ogeday yarışmayı bıraktı mı? Acun Ilıcalı konseyde açıkladı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
18.03.2024 00:26
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Survivor All Star'da ekrana gelen son bölümde oyun alanında yer almayan Ogeday Girişken'in neden olmadığı merak ediliyordu. Acun Ilıcalı, Mavi takım için acil durum konseyini topladı. Ogeday'ın yakın arkadaşları Yasin Obuz, Yiğit Poyraz ve Furkan Kızılay arkadaşlarıyla aralarında geçen diyalogları anlattı. Peki Ogeday, Survivor'ı bırakıyor mu? İşte detaylar...

Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. Her gün yeni bir olayın yaşandığı yarışmada bu kez Ogeday'ın Survivor'ı bırakacağı haberleri gündem olmuştu. Acun Ilıcalı Acil Durum Konsey'inde Ogeday'ın yokluğu ile ilgili durum değerlendirmesinde bulundu.


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Mavi takım için acil durum konseyi düzenlendi. Acil durum konseyinde ilk söz hakkı alan Yasin Obuz, Ogeday Girişken ile aralarında geçen diyaloğu anlattı. Obuz, "En son adaya giderken baktım Ogeday üst eşofmanını giydi sonra da ayakkabısını bağlayamaya başladı. Ayakkabasını giydi, ne yapıyorsun sen? dedim. Kanka birşey söyleme dedi. Göz göze bakıştık anladım safariden atlayacak. Sakın bunu yapma dedim. Sonra adada bana eğer beni o an durdurmasaydın ben safariden atlayacaktım. Dominik sokaklarına kaçacaktım. Ben çok bunaldım, artık kaldıramıyorum. Bırakıp gidersem sakın bana kümseyin, darılmayın. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

"OGEDAY'IN DA BU FİŞİ ÇEKMESİ BİR ANDA OLMADI"

"OGEDAY'IN DA BU FİŞİ ÇEKMESİ BİR ANDA OLMADI"

Yakın arkadaşının adadan gitmesiyle ilgili konuşan Poyraz şu ifadeleri kullandı: Ogeday da hepimiz, son üç haftadır zor bir süreçten geçiyoruz. Bunu kendime sürekli söylemekten de sıkıldım. Kendimi telkin ederken zor bir dönemden geçiyoruz. İyi olacağız, halledeceğiz gibi. Ama durum uzadıkça çokça yıprandık. Ogeday'ın da bu fişi çekmesi bir anda olmadı açıkçası. Bu olaylar olmadan önce hiçbir şekilde bize çaktırmıyordu. Çaktırmıyordu derken hepimiz moral ve motivasyon olarak düşüktük. Hepimiz kırılmıştık. Ben baya yerlerdeydim. Ogeday sabah uyanıp ben bırakmak istiyorum demeden bir gün önce beni oyun alanında aradayken ormana çekip bana çok güzel bir konuşma yaptı, beni motive eden.

'O MOTİVASYONU YAKALAMASI LAZIM'

'O MOTİVASYONU YAKALAMASI LAZIM'

Furkan, "Ogeday'a aşırı kızgınım. Bizi yalnız bıraktığı için. Sen ikna konusunda çok kabiliyetli bir adamsın. Bunu çok iyi biliyoruz. Tabii ki de Ogeday'ın sağlığı her şeyden önemli ama onun böyle bazen içinde bir motivasyon buluyor ve bunu yakaladığında bambaşka bir Ogeday oluyor. Onun sadece o motivasyonu yakalaması lazım." ifadelerini kullandı.

OGEDAY DEVAM EDİYOR!

OGEDAY DEVAM EDİYOR!

Acun Ilıcalı gerçekleştirdiği konuşma sonrasında Ogeday Girişken'in Survivor All Star 2024'e devam edeceğini açıkladı.

"PSİKOLOJİK OLARAK BİR ANDA KAYBOLDUM"

"PSİKOLOJİK OLARAK BİR ANDA KAYBOLDUM"

Acun Ilıcalı'nın konuşması sonrası adaya geri dönen Ogeday Girişken şu ifadeleri kullandı: Bu benim için farklı bir deneyim oldu. Hayatımda bir kez profesyonel kürek yaparken yakalanmıştım bu psikolojiye. O zaman da kamptayken gerçekten ne yapacağımı bilemiyordum. Bir daha küreği vesaire görmek istemiyorum demiştim. Kamptan ayrılmıştım. Bu da çok zor bir yarışma içinde bulunduğumuz herkes için. Psikoloji değişkenlik gösterebiliyor. Ben de bu değişkenliğe takıldım ve kaldım. Bu sene performans senesi kötü bir gidişatım da yoktu ama ne olursa olsun. Bu beni tam anlamıyla tutmadı. Çünkü psikolojik olarak bir anda kayboldum ve kaybolduğum zamanda oyun alanındayken ya da adaya gittiğimiz zaman kendimi iyi hissetmiyordum. Acun Medya ailesine çok teşekkür ediyorum herkes benimle konuştu. Konuşurken de kendi iç duyguları ile konuştular. Projede herkes gibi benimde bir yerim var. Projenin hayata devam etmesinden ziyade benim sağlığım için benimle konuştular. Bu duygu bana çok geçti. Onlara teşekkür ediyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı survivor ogeday ele
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