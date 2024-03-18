Survivor Ogeday yarışmayı bıraktı mı? Acun Ilıcalı konseyde açıkladı

"PSİKOLOJİK OLARAK BİR ANDA KAYBOLDUM"

Acun Ilıcalı'nın konuşması sonrası adaya geri dönen Ogeday Girişken şu ifadeleri kullandı: Bu benim için farklı bir deneyim oldu. Hayatımda bir kez profesyonel kürek yaparken yakalanmıştım bu psikolojiye. O zaman da kamptayken gerçekten ne yapacağımı bilemiyordum. Bir daha küreği vesaire görmek istemiyorum demiştim. Kamptan ayrılmıştım. Bu da çok zor bir yarışma içinde bulunduğumuz herkes için. Psikoloji değişkenlik gösterebiliyor. Ben de bu değişkenliğe takıldım ve kaldım. Bu sene performans senesi kötü bir gidişatım da yoktu ama ne olursa olsun. Bu beni tam anlamıyla tutmadı. Çünkü psikolojik olarak bir anda kayboldum ve kaybolduğum zamanda oyun alanındayken ya da adaya gittiğimiz zaman kendimi iyi hissetmiyordum. Acun Medya ailesine çok teşekkür ediyorum herkes benimle konuştu. Konuşurken de kendi iç duyguları ile konuştular. Projede herkes gibi benimde bir yerim var. Projenin hayata devam etmesinden ziyade benim sağlığım için benimle konuştular. Bu duygu bana çok geçti. Onlara teşekkür ediyorum.