Suudi Arabistan krizi sonrası yayıncı kuruluştan çok konuşulacak hamle! Muhabirleri gerekçesiz görevden aldılar

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı öncesi yaşananlar sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmayarak Riyad'dan ayrılarak yurda geri dönmüştü.

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada “Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanılmıştı.

