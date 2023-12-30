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Suudi Arabistan krizi sonrası yayıncı kuruluştan çok konuşulacak hamle! Muhabirleri gerekçesiz görevden aldılar

30.12.2023 11:09 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'da yaşanan kriz sonrası skandallara bir yenisi daha eklendi. Buna göre beIN Sports'da görev yapan, 3 büyük kulübün muhabirlerinin görevden aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı öncesi yaşananlar sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmayarak Riyad'dan ayrılarak yurda geri dönmüştü.

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada “Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanılmıştı.

Canlı Skor

SUUDİLERDEN AÇIKLAMA

SUUDİLERDEN AÇIKLAMA

Konuyla alakalı olarak Suudi cephesinden gece yarısı yapılan açıklamada ise, "Özellikle de bu konu maç öncesinde yapılan hazırlık toplantıları çerçevesinde belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşüldüğü için ve uluslararası yönetmelikler, düzenlemeler uyarınca bu maç için yönetmeliklerin gerekliliklerine uyulması gerektiğini vurguladık." denildi.

ATATÜRK RESMİ NEDENİYLE ALINMADILAR

ATATÜRK RESMİ NEDENİYLE ALINMADILAR

Zaman geçtikçe konuyla alakalı olarak yeni skandallar ortaya çıkarken, Fenerbahçeli bir taraftar formada bulunan Atatürk resmi nedeniyle stada alınmadığını söylediğin anlar sosyal medyada çok konuşulmuştu.

BİR SKANDAL DAHA!

BİR SKANDAL DAHA!

Tüm bu çirkin olayların üzerine Katarlı beIN Sports da skandallara bir yenisini ekledi. Suudi Arabistan'da yaşanan kriz sonrası beIN Sports yayıncı kuruluşun 3 büyük kulübünü görevden aldı.

GÖREVDEN ALINDILAR

GÖREVDEN ALINDILAR

Buna göre; beIN Sports Türkiye'de göre yapan Beşiktaş muhabiri Gürler Akgün, Fenerbahçe muhabiri Ünal Emin Canbay ve Galatasaray muhabiri Deniz Biricik görevinden alındı.

Deniz Biricik-Gürler Akgün-Ünal Emin Canbay

Deniz Biricik-Gürler Akgün-Ünal Emin Canbay
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Anahtar Kelimeler:
süper kupa maçı tff, iyet kulübün
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