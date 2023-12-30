Suudi Arabistan krizi sonrası yayıncı kuruluştan çok konuşulacak hamle! Muhabirleri gerekçesiz görevden aldılar

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı öncesi yaşananlar sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmayarak Riyad'dan ayrılarak yurda geri dönmüştü.
TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada “Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanılmıştı.
Konuyla alakalı olarak Suudi cephesinden gece yarısı yapılan açıklamada ise, "Özellikle de bu konu maç öncesinde yapılan hazırlık toplantıları çerçevesinde belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşüldüğü için ve uluslararası yönetmelikler, düzenlemeler uyarınca bu maç için yönetmeliklerin gerekliliklerine uyulması gerektiğini vurguladık." denildi.
Zaman geçtikçe konuyla alakalı olarak yeni skandallar ortaya çıkarken, Fenerbahçeli bir taraftar formada bulunan Atatürk resmi nedeniyle stada alınmadığını söylediğin anlar sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Tüm bu çirkin olayların üzerine Katarlı beIN Sports da skandallara bir yenisini ekledi. Suudi Arabistan'da yaşanan kriz sonrası beIN Sports yayıncı kuruluşun 3 büyük kulübünü görevden aldı.
Buna göre; beIN Sports Türkiye'de göre yapan Beşiktaş muhabiri Gürler Akgün, Fenerbahçe muhabiri Ünal Emin Canbay ve Galatasaray muhabiri Deniz Biricik görevinden alındı.