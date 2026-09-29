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Taraftarın sabrı taştı! Gözler TFF'ye çevrildi: "İstifa etmedikleri sürece..."

A Milli Takım’da Vincenzo Montella’nın geleceği yeniden gündeme geldi. Fransa ve İtalya karşısında alınan yenilgiler sonrası eleştirilerin hedefindeki İtalyan teknik adam istifa etmeyeceğini açıklarken, gözler Türkiye Futbol Federasyonu’nun vereceği karara çevrildi.

Taraftarın sabrı taştı! Gözler TFF'ye çevrildi: "İstifa etmedikleri sürece..."
Cevdet Berker İşleyen

A Milli Takım’da Vincenzo Montella’nın geleceği yeniden tartışma konusu oldu. Dünya Kupası sürecinde yaşanan hayal kırıklığının ardından Fransa ve İtalya karşısında alınan sonuçlar, İtalyan teknik adam üzerindeki baskıyı artırdı. Özellikle güçlü rakiplere karşı ortaya konulan futbol, eleştirilerin odağına yerleşti.

KARARLARI TARTIŞILIYOR

Taraftarın sabrı taştı! Gözler TFF ye çevrildi: "İstifa etmedikleri sürece..." 1

Montella’nın oyun anlayışı, kadro tercihleri ve karşılaşma içerisindeki hamleleri son dönemde en fazla tartışılan başlıklar arasında yer aldı. Rakibe göre değişiklik göstermeyen sistemin yanı sıra hücumdaki üretkenliğin azalması ve geriye düşülen karşılaşmalarda oyunun yeniden kontrol edilememesi dikkat çekti.

Oyuncu değişikliklerinin zamanlaması da teknik heyete yönelik eleştirilerin önemli noktalarından biri oldu. Özellikle kritik karşılaşmalarda yapılan hamlelerin oyunun gidişatını değiştirmekte yetersiz kaldığı yönünde değerlendirmeler yapıldı.

DÜNYA KUPASI'NDA DA AYNI SÜREÇ

Taraftarın sabrı taştı! Gözler TFF ye çevrildi: "İstifa etmedikleri sürece..." 2

Dünya Kupası sürecinde de Montella’nın oyun planının rakipler tarafından çözüldüğüne yönelik yorumlar gündeme gelmişti. Turnuvanın ardından İtalyan teknik adam da ilk iki karşılaşmada en az bir puan alınması gerektiğini kabul etmişti.

Fransa karşısındaki yenilginin ardından İtalya karşısında alınan ağır mağlubiyet de tartışmaları yeniden alevlendirdi. Milli Takım’ın özellikle üst düzey rakiplere karşı ortaya koyduğu performans, Montella’nın geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

TRİBÜNLERDEN İSTİFA ÇAĞRISI

Taraftarın sabrı taştı! Gözler TFF ye çevrildi: "İstifa etmedikleri sürece..." 3

İtalya karşılaşmasının ardından Bursa’da tribünleri dolduran taraftarlar, Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine tepki gösterdi. Tribünlerden “Montella istifa” ve “TFF istifa” tezahüratları yükseldi.

MONTELLA: DEVAM EDECEĞİM

Taraftarın sabrı taştı! Gözler TFF ye çevrildi: "İstifa etmedikleri sürece..." 4

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında istifa edip etmeyeceği sorulan Montella, görevine devam edeceğini açık bir şekilde ifade etti.

"Hayır! Yaptığım çalışmalara inanıyorum! Önemli teklifler aldığımda bile gitmedim! Oyuncularımıza inancım devam ediyor! Futbolcularımın arkasındayım! Onlarla birlikte buralara nasıl geldiysek, buradan devam etmesini de biliriz. İstifa durumu olursa, futbolcularımla konuşurum! Ama öyle bir gündemimiz yok!"

GÖZLER TFF YÖNETİMİNDE

Taraftarın sabrı taştı! Gözler TFF ye çevrildi: "İstifa etmedikleri sürece..." 5

İtalya karşısında alınan farklı yenilginin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrildi. Federasyon yönetiminin, A Milli Takım’ın son dönemdeki performansını ve Montella’nın geleceğini değerlendirmesi bekleniyor. İtalyan çalıştırıcının görevine devam edip etmeyeceği konusunda verilecek karar merakla bekleniyor.

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Taraftarın sabrı taştı! Gözler TFF'ye çevrildi: "İstifa etmedikleri sürece..." G1
Taraftarın sabrı taştı! Gözler TFF'ye çevrildi: "İstifa etmedikleri sürece..." G2
Taraftarın sabrı taştı! Gözler TFF'ye çevrildi: "İstifa etmedikleri sürece..." G3
Taraftarın sabrı taştı! Gözler TFF'ye çevrildi: "İstifa etmedikleri sürece..." G4
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son dakika milli takım montella
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tazminat için pusuda bekliyor istifa edermi hiç
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