Tarihi kent Mardin "eyyam-ı bahur" sıcaklarının etkisinde

MARDİN (AA) - Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan "eyyam-ı bahur" sıcakları, Mardin'de de etkisini gösteriyor.

Mardin'de yer yer 40 dereceyi aşan sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alan, park ve bahçelerde zaman geçirerek sıcaklığın etkisini bir nebze olsun azaltmaya çalışıyor.

Sokaklarda insan ve araç hareketliliğinin az olduğu şehirde, halk zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamayı tercih ediyor.

Kasımiye Medresesi, Kırklar Kilisesi gibi kentin tarihi mekanları sıcak hava dolayısıyla en sakin günlerini yaşıyor. Kenti ziyaret için gelen turistler, tarihi mekanları akşam saatlerinde geziyor.

Hollanda'dan Mardin'i gezmeye gelen Rabia Güzel, "Hava çok sıcak. Sokaklarda gölgelik var. Hava sıcak olduğu için akşam gezmek daha güzel oluyor." diye konuştu.