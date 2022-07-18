Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, çayır tırtılı görülen tarlaları inceledi:

TEKİRDAĞ (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Tekirdağ'da çayır tırtılı görülen ayçiçeği tarlalarında incelemelerde bulundu.

Pakdil, Tekirdağ ziyareti kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilik makamında bir süre görüşen Pakdil ve Yıldırım daha sonra Valilik toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Pakdil, çayır tırtılına karşı yapılan çalışmalarla ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilerinden bilgi aldı.

- "Popülasyonda patlama oldu"

Pakdil, toplantının ardından Bıyıkali Mahallesi'nde çayır tırtılının görüldüğü ayçiçeği tarlalarında inceleme yaptı, çiftçileri dinledi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Pakdil, Bakanlığın her zaman çiftçilerin yanında olduğunu söyledi.

Pakdil, çayır tırtılının tamamen kontrol altına alındığını söylemenin şu an için mümkün olmadığını ifade ederek, "Sahada arkadaşlarımız yeni etkilenen alanları da geziyor. Yeni etkilenen alanlar olursa orada da ilaçlama çalışması yapılacak. Mücadelede tam sonucu görmek için birkaç güne daha ihtiyacımız var. İllere göre değişiyor ama Tekirdağ'da 70 bin dönüm alanda etkili. Bunun da büyük kısmı ilaçlandı. Yeni bir yayılma olup olmadığını takip ediyoruz. Bu çalışma sadece bu seneye yönelik bir çalışma değil. Bu sene popülasyonda bir patlama oldu. Bunu fark ettik çiftçilerimizle birlikte mücadelesini yapıyoruz. çiftçilerimizde gayret içerisindeler onlara da teşekkür ediyorum." dedi.

- "Öyle çok ürkütücü bir tablo yok"

Pakdil, ilaçlama çalışmalarının sonucunun birkaç güne kadar görüleceğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Rekolte kaybı olup olmadığını tahmin etmek henüz erken olur. Ürüne ne kadar zarar verdiğini görmek için biraz daha beklemek lazım. Geçen sene ile bu yılı mukayese edecek olursak ülke sathında ayçiçeğinde bir düşme beklemiyoruz. Yani bu yaşanan tırtıl olayına rağmen bir düşme beklemiyoruz bilakis bir miktar geçen seneden daha fazla ürün rekoltemiz olacak, tahminlerimiz o doğrultuda.

Tekirdağ'da 70 bin dönüm tabi bunda değişik derecelerde etkilenme var, bu 70 bin dönümün hepsi elden çıkmış değil. Mutlaka az etkilenen var, çok etkilenen var. Tekirdağ'daki 1 milyon 600 bin dekar alanda mukayese ettiğiniz vakit hepsi zarar bile görse ki öyle değil, ilaçlama başarılı oluyor sonuç alınıyor, etkilenme farklı derecelerde yani yüzde 4 mertebesinde bir oran olur. Öyle çok ürkütücü bir tablo yok."

Pakdil'e Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da eşlik etti.