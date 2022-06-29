YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Kastamonu'da incelemede bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Kastamonu'da incelemede bulundu

29.06.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Kastamonu'da incelemede bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, selden etkilenen Kastamonu'nun köylerindeki sera ve tarım arazilerinde incelemede bulundu.

​​​​​​​Kirişci, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kıran Köyü, merkezdeki Ömerli Köyü ve Hanönü ilçesi Vakıfgeymene Köyü ile Devrekani ilçesinde vatandaşları ve üreticileri ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Selden zarar gören sera ve tarım arazilerinde incelemede bulunan Kirişci, hasar tespit çalışmalarının en hızlı şekilde yapılacağını söyledi.

Kirişci, zararların karşılanması için gerekli değerlendirmede bulunacaklarını belirterek, üreticilerin bu tür olumsuzluklardan daha az etkilenmesi için sigorta yaptırmalarının önem taşıdığını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Kastamonu'da incelemede bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Kastamonu'da incelemede bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Kastamonu'da incelemede bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Kastamonu'da incelemede bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Kastamonu'da incelemede bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Kastamonu'da incelemede bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Kastamonu'da incelemede bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Kastamonu'da incelemede bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Kastamonu'da incelemede bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Kastamonu'da incelemede bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Kastamonu'da incelemede bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Kastamonu'da incelemede bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sel

Kastamonu Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:05
Sabah
05:07
Öğle
12:53
İkindi
16:54
Akşam
20:29
Yatsı
22:22

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Çarşamba

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
İğdir Eczanesi
Arac
Araç Eczanesi
Arac
Umut Eczanesi
Azdavay
Emin Eczanesi
Bozkurt
Lokman Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Sokak ortasında çırılçıplak koşarak dehşet saçtı

Sokak ortasında çırılçıplak koşarak dehşet saçtı

Öğrencisinden hamile kaldı! “Tek gecelik bir şeydi”

Öğrencisinden hamile kaldı! “Tek gecelik bir şeydi”

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.