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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti

23.06.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de İl Sağlık Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Pakdemirli, İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop'tan, kentte yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını sürecinde devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı.

Ziyarete basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pakdemirli, kontrollü normalleşme sürecinde İzmir'in başarılı sonuçlarından dolayı bir İzmirli olarak gurur duyduğunu söyledi.

Öztop ve tüm sağlık çalışanlarına normalleşme sürecindeki çalışmalarından dolayı teşekkür eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"İzmir ilimiz hem vaka sayısında en iyi illerden biri hem de tedavi olan hastalarımız açısından da en iyi noktada. Aşılama açısından da hep ilk 3-5 il arasına giriyor. Havaların iyice sıcaklamaya başladığı bugünlerde İzmir'imiz tabii ki bir çekim merkezi olacaktır. Bu İzmir'in turizmine de olumlu yansıyacağına inanıyorum. En geniş anlamda böyle bir sürecin yönetilmesinde tüm Sağlık Bakanlığı çalışanlarımıza ve başta Sayın Cumhurbaşkanımıza bu zor pandemi sürecinin yönetilmesinden dolayı teşekkürlerimizi, hürmetlerimizi arz ediyoruz."

Pakdemirli'nin ziyaretine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkan Vekili Ali Aslan da katıldı.

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti
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