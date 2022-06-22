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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı:

22.06.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Yanan ev veya yerleşim yeri) Şu anda vatandaşlarımızın maddi anlamda herhangi bir zayiatı yok ama tahliye edilmesi anlamında zamanında alınan önlemler var" - "Gerek hava araçlarımız gerekse yer araçlarımız çok şükür iyi düzeyde. Hiçbir kaybımız olmasın, tek bir ağacımız, tek bir dalımız bile yanmasın istiyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınıyla ilgili şu ana kadar zarar gören ev ya da yerleşim yeri olmadığını belirterek "Hiçbir kaybımız olmasın, tek bir ağacımız, tek bir dalımız bile yanmasın istiyoruz." dedi.

Yangının ilk çıktığı saatlerden itibaren Marmaris ilçesine gelerek söndürme çalışmalarının koordinasyonunu sağlayan ve gelişmeleri yerinde takip eden Kirişci, yangının etkisini sürdürdüğü Değirmenyanı Mahallesi'ndeki vatandaşları ziyaret etti.

Yol güzergahındaki kişileri de durdurarak tek tek tokalaşan Kirişci, vatandaşların isteklerinin olup olmadığını sordu.

Çocuklara da kitap ve satranç hediye eden Kirişci, alevlerin mahalleye sıçraması ihtimaline karşı müdahaleye destek olmak için arkasına su tankeri bağladıkları traktörlerde bekleyen gençlere de teşekkür etti.

Bazı vatandaşlar "Devletimiz tüm gücüyle mücadelesini veriyor." diyerek Kirişci'ye teşekkür etti. Sultan isimli kadın da aynı bölgenin 1975 yılında da yandığını belirterek ağaçların yanmasına üzüldüklerini dile getirdi.

Yaşlı bir vatandaşın yaşadığı evi ziyaret eden Kirişci, "Ağaçlarımıza üzüldük, onlar da bizim canlarımız. (Yangın) Olmaması için gayret gösteriyoruz, olduktan sonra da üstümüze düşeni yapacağız." dedi.

- "Hava ve yer araçlarımız çok şükür iyi düzeyde"

Kendisini izleyen gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Kirişci, hem cana hem mala zarar gelmemesi için mücadele ettiklerini söyledi.

Yangının durumuyla ilgili gün içinde açıklama yaptığını hatırlatan Kirişci, "Genel durumunu da dünkü seyrini de ifade etmiştim. Bugün de gün içerisinde aslında oldukça iyi gidiyordu ama belirli yerlerde sıcaklığın anormal artışından kaynaklı olarak oluşan bir şey var. Oralarda da inşallah kontrol altına alınacak. Gerek hava araçlarımız gerekse yer araçlarımız çok şükür iyi düzeyde. Hiçbir kaybımız olmasın, tek bir ağacımız, tek bir dalımız bile yanmasın istiyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Şu ana kadar yanan ev ya da yerleşim yeri bilgisi var mı?" sorusuna Kirişci, "Şu anda vatandaşlarımızın maddi anlamda herhangi bir zayiatı yok ama tahliye edilmesi anlamında zamanında alınan önlemler var." yanıtını verdi.

Öte yandan, ilçedeki orman yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı:

- "(Yanan ev veya yerleşim yeri) Şu anda vatandaşlarımızın maddi anlamda herhangi bir zayiatı yok ama tahliye edilmesi anlamında zamanında alınan önlemler var" - "Gerek hava araçlarımız gerekse yer araçlarımız çok şükür iyi düzeyde. Hiçbir kaybımız olması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı:

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı:

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı:

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı:

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı:

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı:

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı:

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı:

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı:

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı:

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