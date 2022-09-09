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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti

09.09.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti

NEVŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti, belediye başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Kirişci, bazı programlar için geldiği Nevşehir'de valiliği ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Kirişci, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile görüştü.

Bakan Kirişci, daha sonra kentteki bir otelde belediye ve ilçe başkanlarıyla basına kapalı toplantı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti

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