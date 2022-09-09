NEVŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti, belediye başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.
Kirişci, bazı programlar için geldiği Nevşehir'de valiliği ziyaret etti.
Valilik şeref defterini imzalayan Kirişci, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile görüştü.
Bakan Kirişci, daha sonra kentteki bir otelde belediye ve ilçe başkanlarıyla basına kapalı toplantı yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz