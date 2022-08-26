Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında bir konseri sırasında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı. Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine gönderilen Gülşen'in tutuklanması sosyal medyada tartışma yarattı. Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..." Pek çok ünlü isim Gülşen'e destek olurken, gözler Gülşen'in yakın dostu Tarkan'ı aradı. Sessiz kalmasıyla eleştirilen Tarkan, sessizliğini bozarak, sosyal medyadan yakın dostuna sahip çıktı. Instagram hesabından paylaşım yapan Tarkan, "Tanık olduğumuz hukuksuzlukların, adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında her gün biraz daha hayretler içerisinde kalıyoruz. "DİNİ KENDİ YOBAZ DÜŞÜNCELERİNE ALET EDİP..." Çocuklara cinsel istismarda bulunanlar, kadın katillerini, tecavüzcüleri tutuksuz yargılayan hatta bazen hiç yargılamayıp serbest bırakanlar Gülşen'e gelince hızla harekete geçiyor. Yolsuzluk yapanları, hırsızları, kanunları çiğneyip, doğayı katledenleri, hayvanları öldürenleri, dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip toplumu kutuplaştıranları görmezden gelen hukuk sistemimiz, Gülşen'i br kalemde tutukluyor. Gülşen'e yapılan bu haksızlık son bulmalı ve Gülşen hemen serbest bırakılmalı." dedi.

GÜLŞEN'E ÜNLÜLERDEN DESTEK

TUBA BÜYÜKÜSTÜN Tuba Büyüküstün Atatürk'ün sözünden alıntı yaparak, "Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz." dedi.

EDİS: CEZAEVİNE GÖNDERİLMESİ BENİ YIKMIŞTIR Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, Gülşen'in cezaevine gönderilmesinin ardından duygularını sosyal medya hesabından dile getirdi. Edis paylaşımında "Üzüntüm tarifsiz. Herkesi ve her şeyi anlayabilmekle beraber bir sanatçının, yakın arkadaşım olan meslektaşımın söylemlerinden ötürü cezaevine gönderilmesi beni yıkmıştır. Arkadaşımın samimi beyanlarına inanıyorum. Türk adaletinden kararını yeniden gözden geçirmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ BOŞUNA ALKIŞLAMAYIN, AHLAK BU DEĞİL ASLA" Sosyal medya fenomeni Ala Tokel, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ala Tokel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Ben linçlenmekten korkmadım, hiç bir zaman şimdi de korkmuyorum. Bir kereden bir şey olmaz diyeni tutuklamadınız. 10 yaşındaki kıza tecavüz eden babasını delil sayılmaz diye tutuklamadınız. Ümitcan Uygun'u 2. cinayetinde dna'sına rağmen zar zor aldınız. Şimdi boşuna alkışlamayın. Ahlak bu değil asla değil"

OĞUZHAN UĞUR: YouTube'da yaptığı yayınlarla gündemde olan Oğuzhan Uğur şu ifadeleri kullandı:

"Ne şaşırıyorsunuz? Herkesin emin olduğu, olmasına rağmen sustuğu bir konu daha tescillenmiş oldu. O kadar. Kanunları kitaplara, özgürlüğü posterlere, fikirleri tweetlere mahkum ettik. Her şey gözümüzün önünde oldu. Öyle izledik. Ne şaşırıyorsunuz? Şaşıranın aklından şüphe ederim"