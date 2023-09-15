Tatil pozları olay olmuştu! Salma Hayek ince kalmasının sırrını verdi

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Hollywood yıldızı Salma Hayek, bikinili pozlarıyla gündeme geliyordu. 57 yaşında olmasına rağmen fit görünen fiziğiyle dikkat çeken Salma Hayek, nasıl bu kadar zayıf kaldığını ve bunun yorucu egzersizlerin yardımıyla olmadığını açıkladı.
Salma Hayek görünümünü meditasyona borçlu olduğunu iddia ederek "'Gerçekten öyle olduğuna inanıyorum. İnsanlar bunun egzersiz olduğunu söylüyor. Ben bunun meditasyon olduğunu düşünüyorum" dedi.
"Kendi yolunuzu bulmalısınız. Benim için egzersiz yapmak zor" itirafında bulunan güzel oyuncu şunları söyledi:
"Bunu yapacak disipline sahip olmak gerçekten çok zor. Ama meditasyon benim için çocuk oyuncağı, çünkü bu benim kendi formum."
Ayrıca Hayek genç görünmesini sağlayan alışılmadık bir içerikten de bahsetti.
Salma Hayek, Meksika'da yanık mağdurları için kullanılan bir maddeden bahsederek "Onu kullanıyorum çünkü cildi tamamen yeniliyor" dedi.