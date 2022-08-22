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TDP Genel Başkanı Sarıgül'den, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere çağrı:

22.08.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Finlandiya NATO'ya girmek istiyorsa TBMM'den onay alması lazım. Parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi partileri göreve çağırıyorum. Hepiniz birleşin ve bir öneri verin, iktidara şu yetkiyi verin; AB ülkeleri, NATO ülkeleri, 6,5 milyon mülteciyi kendi ülkelerine almıyorsa, biz de Finlandiya'nın NATO'ya girmesine izin vermeyelim"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parlamentoda grubu bulunan siyasi partilere Suriyeli düzensiz göçmenler konusunda "Hepiniz birleşin ve bir öneri verin, iktidara şu yetkiyi verin; AB ülkeleri, NATO ülkeleri, 6,5 milyon mülteciyi kendi ülkelerine almıyorsa, biz de Finlandiya'nın NATO'ya girmesine izin vermeyelim." çağrısı yaptı.

Parti genel merkezinde, haftalık basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

İki kazanın da soruşturulması gerektiğinin altını çizen Sarıgül, İçişleri Bakanlığının denetimleri artırması gerektiğini ifade etti.

Sarıgül, 3600 ek göstergeye ilişkin düzenlemeden memnun olduklarını, ancak devlet memurları arasında ayrım yapıldığını dile getirerek, "Devlet kendi memurları arasında ayrımcılık yapmaz." dedi.

Barınma sorununa acil çözüm bulunmasına yönelik önerileri her fırsatta ortaya koyduklarını belirten Sarıgül, "Önerilerimizden ikisi Sayın Bakan Murat Kurum tarafından yerine getirildi ve önerilerimizin uygulamaya alındığını görmekten mutluluk duymaktayız. Özellikle büyükşehirlerdeki iş yerleri ve alışveriş merkezlerinin konuta dönüşmesi konusunda Sayın Murat Kurum'un attığı adımı olumlu buluyoruz. Ancak bir ilave daha gerekiyor, imar planlarında iş yeri olarak ayrılan yerlerin 1,5 yıl içinde inşaatı başlamak kaydıyla onların da konuta dönüşmesini Sayın Bakandan bekliyoruz." diye konuştu.

Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavının da kaldırılması gerektiğini savunan Sarıgül, "Türkiye Cumhuriyeti'nin öğretmenleri vardır, bir de başöğretmeni vardır. O başöğretmen de değişmez başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'tür." ifadesini kullandı.

Devlet yurtlarının yeterli olmadığını, boş iş yerlerinin, pansiyonların kiralanarak öğrencilerin barınmasına açılması gerektiğini aktaran Sarıgül, esnafa sicil affı çıkarılmasını, çiftçiye tohum ve mazot desteği verilmesini, engellilere devlette kadro verilmesini önerdi.

Suriyelilerin savaş korkusuyla Türkiye'ye geldiklerini, bazı siyasilerin "Yarın iktidar olduğumda gönderirim" şeklindeki açıklamalarını doğru bulmadığını vurgulayan Sarıgül, şunları kaydetti:

"Bu insanları ülkelerine gönlünü alarak ancak gönderebilirsiniz. Finlandiya NATO'ya girmek istiyorsa TBMM'den onay alması lazım. Parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi partileri göreve çağırıyorum. Hepiniz birleşin ve bir öneri verin, iktidara şu yetkiyi verin. AB ülkeleri, NATO ülkeleri, 6,5 milyon mülteciyi kendi ülkelerine almıyorsa, biz de Finlandiya'nın NATO'ya girmesine izin vermeyelim. Gerekiyorsa NATO'dan çıkma kozunu da ortaya koyalım ve 6,5 milyon mülteci AB ülkelerine eşit olarak dağıtılsın ve bu sorun ortadan kalksın. Buradan AB ülkeleri büyükelçilerine sesleniyorum. AB büyükelçileri, bazı konularda deklarasyon yayımlıyorsunuz, bu konuda neden deklarasyon yayımlamıyorsunuz. AB ülkeleri 10,5 milyon Ukraynalıyı kendi topraklarına aldılarsa, bizdeki 6,5 milyon mülteciyi de alırlar."

TDP Genel Başkanı Sarıgül'den, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere çağrı:

- "Finlandiya NATO'ya girmek istiyorsa TBMM'den onay alması lazım. Parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi partileri göreve çağırıyorum. Hepiniz birleşin ve bir öneri verin, iktidara şu yetkiyi verin; AB ülkeleri, NATO ülkeleri, 6,5 milyon mülteciyi kendi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül

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