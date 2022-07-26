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Tekirdağ'da buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

26.07.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangına TOMA aracı ve iş makineleri de müdahale etti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'ndeki Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesinin yakınlarındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Üniversite görevlilerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına itfaiye, belediyelere ait iş makineleri ve Çorlu Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki TOMA aracı müdahale etti.

Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Tekirdağ'da buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

- Yangına TOMA aracı ve iş makineleri de müdahale etti

Tekirdağ'da buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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yangın Tekirdağ Çorlu

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