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Tekirdağ'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

09.09.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dün denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalara gece ara veren ekipler, denizde kaybolan Tolga Yılmaz'ı (43) bulmak için yeniden arama başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışmalarını iki bot, bir tekne ve dalgıçlarla karadan ve denizden sürdürüyor.

Dün, Kumbağ Mahallesi'nde denize giren Cengiz Yılmaz (45) boğulma tehlikesi geçirmiş, kardeşi Tolga Yılmaz suda kaybolmuştu. Denizden çıkarılan Cengiz Yılmaz, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Denizde kaybolan Tolga Yılmaz için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Tekirdağ'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

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