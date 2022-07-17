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Tekirdağ'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

17.07.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın bahçesindeki kağıt balyalarının tutuştuğunu gören çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Fabrika çalışanları, kağıt balyalarını birbirinden ayırmak için iş makineleri ile müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

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