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Tekirdağ'da polisten kaçarken kaza yapan uyuşturucu şüphelileri yakalandı

16.10.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da polisten kaçarken kaza yapan uyuşturucu şüphelileri yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisten kaçarken kaza yapan 2 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kipa Kavşağı'nda şüphe üzerine 59 ABP 002 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler otomobille kaçmaya başladı.

Polis, siren çalıp hoparlörden anons yaparak aracı durdurmaya çalıştı ancak şüpheliler tüm uyarılara rağmen kaçmayı sürdürdü.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (ÇOSB) devam eden kovalamaca esnasında bir polis aracı, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili önüne geçerek yavaşlatmaya çalıştı. Buna rağmen şüpheliler kaçmayı sürdürdü.

Polisten kaçmak için ÇOSB 7. Cadde ile 26. Sokak Kavşağı'nda sert bir manevra yapan sürücü, aracıyla kaldırıma çıktı. Polis, şüpheliler İ.Ş. ve V.G'yi gözaltına aldı.

Öte yandan polis ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca ve kaza anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Şüphelilerin polisten kaçarken yola attıkları uyuşturucu ile otomobildeki bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da polisten kaçarken kaza yapan uyuşturucu şüphelileri yakalandı

Tekirdağ'da polisten kaçarken kaza yapan uyuşturucu şüphelileri yakalandı

Tekirdağ'da polisten kaçarken kaza yapan uyuşturucu şüphelileri yakalandı

Tekirdağ'da polisten kaçarken kaza yapan uyuşturucu şüphelileri yakalandı

Tekirdağ'da polisten kaçarken kaza yapan uyuşturucu şüphelileri yakalandı

Tekirdağ'da polisten kaçarken kaza yapan uyuşturucu şüphelileri yakalandı

Tekirdağ'da polisten kaçarken kaza yapan uyuşturucu şüphelileri yakalandı

Tekirdağ'da polisten kaçarken kaza yapan uyuşturucu şüphelileri yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
polis Tekirdağ Çerkezköy uyuşturucu

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