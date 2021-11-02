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Tekirdağ'da tezgahların gözdesi "çinekop" oldu

02.11.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da tezgahların gözdesi "çinekop" oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan çinekop tezgahlarda yerini almaya başladı.

Tezgahlarda kilosu 70-80 liraya alıcı bulan çinekop, vatandaşın en çok tercih ettiği balık türleri arasında yer alıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, çinekopun tezgahların yeni gözdesi olduğunu söyledi.

Lüferin ardından çinekop ve hamsinin ağlara takılmaya başladığını belirten Pehlivanoğlu, "Çinekop artık tezgahları süslemeye başladı. Bu sene son bir ayda balıkçılar güzel lüfer avladı. Lüfer iyice azaldı. Balıkçılar hamsi, istavrit ve çinekopla kıyıya dönüyor. Bundan sonra çinekopun devam edeceğini düşünüyoruz. Çeşidin ve bolluğun olmasıyla vatandaşlar da bol bol balık yiyecek." dedi.

Balıkçı Hasan Erol da vatandaşların çinekop lezzetinden vazgeçmediğini dile getirdi.

Fiyatının yüksek olmasına rağmen çinekopun tercih edildiğini anlatan Erol, şöyle konuştu:

"Sezon palamutla başlamıştı daha sonra lüfer oldu. Lüfer ve palamut artık azaldı. Hamsi, istavrit 40 liradan satılmaya devam ediyor. Çinekop mevsimi de başladı. Geçen hafta fiyatı 40-50 lira arasında olan çinekopun bu hafta fiyatı arttı. Hava şartlarına göre fiyatlar değişiyor. Çinekop yumuşak etli olduğu için vatandaşlar tarafından her zaman tercih ediliyor. Satışları da güzel. Lezzet yönünden çok güzel bir balık."

Tekirdağ'da tezgahların gözdesi "çinekop" oldu

Tekirdağ'da tezgahların gözdesi "çinekop" oldu

Tekirdağ'da tezgahların gözdesi "çinekop" oldu

Tekirdağ'da tezgahların gözdesi "çinekop" oldu

Tekirdağ'da tezgahların gözdesi "çinekop" oldu

Tekirdağ'da tezgahların gözdesi "çinekop" oldu

Tekirdağ'da tezgahların gözdesi "çinekop" oldu

Tekirdağ'da tezgahların gözdesi "çinekop" oldu
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