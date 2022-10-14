YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor

Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor

14.10.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde bir haftadır etkisini sürdüren poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar bugün de denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların zorunlu paydosunun devam ettiğini söyledi.

Havaların düzelmesiyle balıkçıların tekrar palamut avcılığına başlayacağını belirten Pehlivanoğlu, "Poyrazın etkisiyle balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini şu anda ağ bakım tamiriyle geçiriyor. Havaların tekrar düzelmesiyle beraber faaliyetlerine devam edecekler. Bu sene eylülden bugüne kadar palamut avcılığı çok iyi geçiyor. Tüm balıkçı arkadaşlarımız memnunlar. Vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecek." diye konuştu.

Ağ tamiri yaptıklarını aktaran balıkçı Önder Dedeler ise havanın düzelmesini beklediklerini kaydetti.

Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor

Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor

Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor

Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor

Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor

Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor

Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor

Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor

Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor

Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor

Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor

Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Marmara Denizi poyraz

Tekirdağ Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:49
Sabah
07:13
Öğle
13:01
İkindi
16:07
Akşam
18:39
Yatsı
19:58
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Hamile olduğunu öğrendi 48 saat sonra doğum yaptı!

Hamile olduğunu öğrendi 48 saat sonra doğum yaptı!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.