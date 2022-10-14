Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde bir haftadır etkisini sürdüren poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar bugün de denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların zorunlu paydosunun devam ettiğini söyledi.

Havaların düzelmesiyle balıkçıların tekrar palamut avcılığına başlayacağını belirten Pehlivanoğlu, "Poyrazın etkisiyle balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini şu anda ağ bakım tamiriyle geçiriyor. Havaların tekrar düzelmesiyle beraber faaliyetlerine devam edecekler. Bu sene eylülden bugüne kadar palamut avcılığı çok iyi geçiyor. Tüm balıkçı arkadaşlarımız memnunlar. Vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecek." diye konuştu.

Ağ tamiri yaptıklarını aktaran balıkçı Önder Dedeler ise havanın düzelmesini beklediklerini kaydetti.